Sex, mat och konst – en egensinnig betraktelse över konstbegreppet och konsten som tankespeditör

Från och till har ordet konst korsat mina tankebanor. Senast det dök upp var efter avnjutandet av den högst fascinerande bildberättelsen om kraftverk av varierande arkitektur som redaktör Björkman bjöd på härom veckan. Under sin vattenkraftssafari fick han anledning att reflektera över ingenjörskonstens estetik förr och nu.

Vad ”hör” du när du hör konst, alltså vilken betydelse lägger du i begreppet eller vilka associationer får du? Själv tänker jag på tavlor (nota bene inte främst mina egna), skulpturer, statyer etc., kort sagt på avbildningar där konstnären företer sin mer eller mindre subjektiva syn på en objektiv verklighet. Eller snarare företedde, ty begreppet subjektiv står verkligen inte särskilt högt i kurs i dagens postmoderna diskurs där subjektivt har blivit objektivt, overkligheten har blivit verklig, om än föremål för högst individuella, lika sanna tolkningar.

Jag får känslan att det mentala avståndet mellan kulturyttringar och tekniska mojänger helt enkelt var betydligt mindre då än i dag.

Det enkla ordet konst i dag innebär alltså för mig, och som jag föreställer mig för de flesta, ett uttryck av personlig kreativitet vars huvudsakliga, oftast enda syfte ibland är att förmedla konstnärens tankar, ibland att hos betraktaren väcka tankar vilka som helst utom konstnärens kontroll. Så var det inte förr, så sent som för 100–150 år sen, då konst ännu hade en bredare innebörd, förvisso också då tolkat som uttryck av personlig kreativitet men med ett betydligt bredare syfte.

Ett gott exempel på förändringen är Kungliga tekniska högskolans devis från 1827 som lyder Vetenskap och konst. Följande intressanta passage fann jag på nätet

… Hur samtiden tolkade de två begreppen framgår av A. F. Dalins ordbok från mitten av 1800-talet. Här definieras ordet vetenskap som ”kunskaper bragta i system”. Enligt samma ordbok har ordet konst flera betydelser, bland annat ”färdighet att kunna göra, förfärdiga, utföra något”. Denna betydelse förekommer än idag men används numera oftast i sammansatta ord som bildkonst, ingenjörskonst, vattenbyggnadskonst o.s.v. Begreppet ”konst” i KTH:s emblem bör således främst tolkas som insikt och skicklighet att göra något, d.v.s. kunskaper förvärvade genom teoretiska studier och praktiskt kunnande.” …

Jag får känslan att det mentala avståndet mellan kulturyttringar och tekniska mojänger helt enkelt var betydligt mindre då än i dag. Som antyds i citatet ovan finns betydande inslag av konst med den ålderdomliga innebörden fortfarande kvar i vårt språk, detta utan att vi tänker på det så mycket. För ordet styr tanken, sägs det, eller snarare ”bilden” av ordet, det hela ordet, och därför uppmärksammar vi inte i dag den i språket kvarvarande, illa dolda ”konst”-skatten. Dit hör ovannämnda ingenjörskonst, och vattenbyggnadskonst, medan bildkonst faller inom dagens snävare tolkning. Fler exempel är i sammansättningar som konstgjord och konstfärdig, i avledningar som konstruera och i både och som tusenkonstnär. Med dagens snävare tolkning finner vi även konsthantverk, vilket väl närmast skulle betraktats som en tautologi på den tiden då hantverk innefattades i begreppet konst.

Det finns också en tredje kategori, där konst oftast uppträder rätt upp och ner, nämligen i betydelsen konststycke eller svårighet. Vi pratar om ”konsten att …” och ”det var väl ingen konst”. Inte heller här blandar min hjärna in konst som kulturyttring; det är helt olika ord fast ändå samma. Visserligen finns inom denna tredje kategori sammansättningar med visst kulturellt stuk, exempelvis trollkonst och cirkuskonst, men det förändrar inte uppfattningen.

Beträffande engelskans ”art” finns liknande betydelseglidning. I patentspråket, som är väl så stockkonservativt som någonsin grönköpingskan, finns till exempel uttrycket ”teknikens ståndpunkt” som på engelska översätts till ”prior art” eller ”state of the art”, det senare också använt mer brett i vetenskapliga sammanhang. På svenska (och motsvarande på engelska) finns det sammansatta ordet artefakt, som enligt NE betyder ”av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt”. Artefakt tycks alltså innefatta just de föremål som det mer abstrakta konst en gång syftade på. Artefakt kommer från latin och betyder direktöversatt mycket riktigt tillverkat föremål, på ett ungefär.

Ett ord som starkt anknyter till konst och med snarlik dubbel områdestillhörighet är installation. Det förekommer ju i både det kulturella och tekniska området (och dessutom i betydelsen högtidlig tillsättningsceremoni) med inte helt väsensskilda definitioner men ändå tillräckligt långt ifrån varandra så att vi inte automatiskt kommer att tänka på den ena innebörden när vi hör eller ser den andra i sitt sammanhang. Till skillnad mot kulturområdets dominans vad gäller det enkla ordet konst är rollerna betydligt jämbördigare för installation, ännu så länge ska kanske sägas.

Förväntansfull vän av ordning undrar förstås vid det här laget vad jag menade med den eggande rubriken Sex, mat och konst. Jag återkommer till det, men jag kan redan nu avslöja att något snusk och smask är det verkligen inte tal om, så det så, säkerligen till mångas besvikelse. Men vad gör en inte för att tillfredsställa redaktörens omättliga behov av oemotståndliga, klickonomiska rubriker. Här kommer jag osökt att tänka på kioskvältaren med den kittlande titeln ”Laster och brott”, en lärobok i hållfasthetslära av salig professor Jan Hult, Chalmers tekniska högskola. Göteborgshumor när den är som bäst.

I fallet konst har betydelseglidningen skett samtidigt som modernitet, materialism och konsumism har tagit ett allt fastare grepp om den västerländska livsstilen.

Åter till ämnet. Språket ändras ständigt under påverkan av mänsklig utveckling och yttre faktorer, inget konstigt med det. Om ordet styr tanken för ögonblicket är det tvärtom effekten av tusen och åter tusen förmedlade tankar som med tiden styr ordet i en annan betydelseriktning. I fallet konst har betydelseglidningen skett samtidigt som modernitet, materialism och konsumism har tagit ett allt fastare grepp om den västerländska livsstilen. Sannolikt är det paradigmskiftet i sig som drivit betydelseglidningen och stuvat undan konst till ett tämligen oansenligt hörn från en central plats i vårt medvetande. Ett starkt behov av ett samlat begrepp för ”onyttiga” artefakter uppstod för att kunna skilja dessa från sådana som frambringar ekonomiskt välstånd och utveckling. Rationalitet blev ett honnörsord, tänk IKEA om än design kommit att bli allt viktigare med tiden också för deras produkter.

Som en integrerad del av samhället utgör akademierna inget undantag. I universitets- och högskolevärlden frodas värdeladdade ord och uttryck som stark utbildningsprofil, skapande av samhällsnytta (gemenligen underförstått pekuniär sådan), anställningsbarhet, kompetensförsörjning. Inget fel i det om det inte vore för att mjuka värden som bildning och holistiskt förhållningssätt samtidigt satts på undantag. Jag anser att det är olyckligt, både för samhällsklimatet och vår utveckling. Kreativitet, associationsförmåga, intuition, ”att tänka utanför boxen” är egenskaper som föder framgångsrika forskare. Det är samtidigt i hög grad egenskaper som kommer till användning för att skapa och tolka konst eller bara njuta av den. Den ömsesidiga stimulans eller korsbefruktning som uppkommer hos dem som på ett eller annat sätt är aktiva eller uppehåller sig inom båda fälten ska inte underskattas. Likaså berikar de hårda och mjuka egenskaperna varandra. Givetvis gäller det här inte bara akademiker utan dynamiken finns hos alla tänkande människor. Valet av akademin som arena är bara en utgångspunkt för resonemanget, en arena där dynamiken kanske är som tydligast och som jag bäst känner.

Vad gäller berömda personer som är eller har varit aktiva både inom vetenskapen och konsten torde Leonardo da Vinci vara den mest kända och största, ett universalgeni i ordets rätta bemärkelse, verksam under renässansen som konstnär, arkitekt, ingenjör, uppfinnare, naturforskare, matematiker, musiker och filosof. Tanken vindlar. Säkerligen befruktade varje specialitet varje annan specialitet högst påtagligt. Geni hade han förstås varit även om han levt i dag, men förmodligen ett betydligt snävare och förment högeffektivt geni, helt i samtidens anda, utan att i sitt trånga fack nå samma hisnande intellektuella höjder.

En annan mästare, av betydligt yngre datum, av smalare och mer egenartat slag och inte tillnärmelsevis lika känd är Maurits Cornelis Escher (1898–1972). Med sin konst utforskade Escher filosofins mysterier och visualiserade matematiska operationer och objekt, däribland så kallade omöjliga objekt, på ett närmast surrealistiskt vis. Till saken hör att Escher var så gott som oskolad inom naturvetenskap och teknik. Ett par gånger hade jag stött på verk av Escher, låtit mig fängslas fast utan att i detalj studera dem. För snart ett år sen korsades våra vägar igen och jag fick tillfälle att närmare bekanta mig med hans konst.

Vägen dit var lite krokig, och nu må läsaren ursäkta ett litet intermezzo av det anekdotiska slaget. Resan anträddes med min fascination för språkliga paradoxer. Jag blev så småningom varse att svaret på gåtan kunde finnas hos österrikaren Kurt Gödel (1906–1978), allmänt ansedd som den störste logikern sedan Aristoteles. Boken Ofullständighet: Kurt Gödels bevis och paradox (2005) av filosofen och författaren Rebecca Goldstein gav en inblick i Gödels liv, tankesätt och livsverk, för övrigt en alldeles utmärkt bok, men jag ville nå lite djupare förståelse än vad den gav mig.

Vid vidare sökning hittade jag på biblioteket "Gödel, Escher, Bach: ett evigt gyllene band" (1985) av fysikern, AI-forskaren och filosofen Douglas Hofstadter i en, som jag kom att upptäcka, makalös översättning av Jan Wahlén. Den är en i dubbel bemärkelse fabulös historia om sambandet mellan å ena sidan logiken, matematiken och filosofin och å andra sidan kreativiteten samt om uppkomsten av grundläggande psykologiska funktioner. Det evigt gyllene bandet utgörs av i titeln nämnda personer (varav Bach är J. S. den store) med Akilles och Sköldpaddan, huvudfigurerna i Zenons klassiska paradox, och några till som sidekickar. Den USamerikanska originalutgåvan från 1978 erhöll Pulitzerpriset samma år.

Nåväl, låneexemplaret i pocketupplaga visade sig vara stadd i stark upplösning, förutom att ett barn använt den som ritblock. När lånetiden var slut hade jag plöjt vid pass en tiondel, men det var väl bara att låna om obegränsat, antog jag. Hur lång kön var vet jag inte, bara att jag allt bedrog mig å det grövsta. Att upprepat ställa sig i kön för att bit för bit avverka ytterligare tiondel på tiondel tycktes tröstlöst och exemplarets oexemplariska skick gjorde det knappast mer lockade. På förlaget var boken slutsåld och mitt projekt sattes i viloläge. En tid senare påmindes jag via en artikel i lokalpressen om det nyöppnade Antikvariat Lyran på Valbogatan. Medelst googling till antikvariat.net kunde jag konstatera att det i hela landet fanns ett ex till salu – på Antikvariat Lyran på Valbogatan. Ett raskt telefonsamtal senare var den undanlagd för mig. Boken visade sig vara i nästan nyskick, lyckan stod mig bi, vilken inte precis grumlades av reapriset 250 kr.

Någon vecka senare stötte jag på Willys på kulturprofilen Conny Persson och nämnde att jag tänkt höra om han hade boken inne på sitt Gefle Antikvariat eller kunde lägga undan när han fick in, men att jag nu hade fyndat den hos hans nya konkurrent. Conny frågade vilken bok det gällde och kunde efter besked gratulera mig å det varmaste. Boken har alltjämt kultstatus och brukar gå efter högst ett par timmar, fick jag veta. Här bör nämnas att Conny underströk att Lyran inte är att betrakta som konkurrent då han snarare hjälpt till med etableringen.

Om jag blev något klokare om Gödel och hans magnum opus, de två ofullständighetsteoremen? Mja, både och, kan en säga. Hofstadters praktverk var både hårdtuggat och svårsmält, såsom tegelstenar plägar vara. Framför allt förstod jag att jag inte alls förstod så mycket som jag trodde jag förstod efter Goldsteins bok. Men visst, en hel del kunde jag tillägna mig. Tankegången bakom enskilda steg och detaljer gick väl för det mesta bra att följa.

Som trekvartssmort gick också de block som består av ett antal logiska steg vilka tillsammans leder till ett delresultat och vars skönhet jag kunde låta mig hänföras av. Om varje block är att likna vid ett musikaliskt mästerverk, är jag att likna vid den inte helt oerfarne diggaren som inte själv har förmågan att framföra än mindre komponera det. Det svåraste att få grepp om är författarens resonemang om den helhet blocken i sin tur bildar, inte fullt lika mycket tekniskt som filosofiskt, vad Gödels rön i förlängningen kan innebära för uppfattningen av vårt tänkande och medvetande. Att så särskilt många kan komma till den fulla insikten har jag svårt att föreställa mig, förutom Donald Trump förmodligen bara ett eller annat dussin andra stora tänkare.

Men hur var det med andra två, Escher och Bach? Författaren själv finner strukturella analogier och gemensamma tankefigurer med Gödels komplexa verk. Här har jag lite svårt att hänga med, åtminstone vad gäller Bach. Oskolad musikaliskt som jag är, är det dock inte konstigt att jag inte till fullo förstår vissa djuplodande musikteoretiska resonemang. Insikten att inte en enda ton hos Bach har tillkommit på måfå utan är resultatet av en till lika stora delar formfulländad variationsrikedom som kreativitet byggd på tonala skönhetsideal har likväl gett mig en annan syn på och en annan respekt för Bachs musik. Beträffande Escher – och därmed är vi tillbaka på huvudspåret för en avslutande kort etapp – är jag mer påbananvarande; analogierna känns mer träffande, även om somt förefaller något vagt eller sökt. En stor mängd, kanske närmare hundra litografier och träsnitt finns återgivna. I den löpande texten kommenterar Hofstadter varje verk, ibland ingående, ibland flyktigare. Flertalet kommentarer är förvisso starkt integrerade i de logiska/matematiska/filosofiska resonemangen och kan därmed vara svårtillgängliga medan andra är mer fristående och lättillgängliga. Sammantaget är boken väl värd ett ”besök” enkom för att låta sig fascineras av Eschers verk och ta del av författarens kunniga tolkningar.

En svensk konstnär vars verk i mångt och mycket påminner om Eschers var Oscar Reutersvärd (1915–2002). Skillnaden mellan de två var att Escher ofta lät levande varelser förstärka besynnerligheten i illusionen medan Reutersvärd lät sig nöjas med den för våra hjärnor bisarra geometrin. Redan 1934 skapade Reutersvärd den ”omöjliga triangeln”, vilken Lionel and Roger Penrose (far och son) senare kom att skapa oberoende av Reutersvärd. En senare, mer utvecklad variant är den ”omöjliga trappan”. Återigen gjordes detta oberoende av Reutersvärd och paret Penrose men också av Escher. Så småningom blev de varse varandras verk. Numera har Penrosorna fått ge namn åt både triangeln och trappan. Penrose d.y., alltså Roger, är dessutom upphovsmannen till tre Penrosetessellationer. En tessellation är en utfyllnad av ett plan med geometriska figurer i ett mönster utan överlappningar eller mellanrum. Just Penroses varianter har ett antal märkliga matematiska egenskaper, bland annat har de i flera avseenden en nära relation till det gyllene snittet, välbekant inte minst bland konstnärer. Penrosetessellationerna har till och med fått stå modell i materialfysikaliska studier, typ kroki på atomnivå. Också Escher ägnade sig åt tessellationer.

Nu måste jag åter avvika från ämnet en smula, men väldigt kort, jag lovar. I den här soppan med konstnärer, författare och forskare finns ännu en spännande koppling. Penrose, närmare bestämt Sir Roger Penrose är ingen konstnär i egentlig bemärkelse utan en till rockstjärnestatus uppburen teoretisk fysiker och mångårig bubblare på nobelprislistan. Till skillnad mot Hofstadter, vilken i sin bok förfäktar idén att artificiell intelligens (AI) är möjlig, åtminstone i princip, menar Penrose det motsatta. Intressant nog tar båda avstamp i Gödels ofullständighetsteorem. I själva verket är möjligheten till AI tillsammans med frågan hur medvetandet uppstår bokens övergripande tema och alltså inte en berättelse om ”de tre musketörerna”. Hofstadter har senare uttryckt en stark oro för utvecklingen inom AI.

För ett tag sen läste jag i SvD Kultur en artikel om Desmond Morris, ännu ett gott exempel på vad korsbefruktningen mellan konst och forskning kan leda till. Desmond Morris är zoolog, etolog, erkänd konstnär inom surrealismen och författare. Mest känd är han nog för boken Den nakna apan (1968). Om jag skulle få frågan om varför jag är ateist, så skulle jag säga att den inte enkelt kan besvaras men om du låter mig välja ett par enskilda omständigheter så är det läsningen av Den nakna apan och, i samma veva, läsningen till konfirmand.

Tänk om blott konsten, ja hela kulturen som sådan skulle kunna få återta platsen som konsertmästare, centralt i vårt medvetande

Efterord:

Persongalleriet ovan är inget urval utan beror bara på vad som råkat korsa min väg. Naturligtvis finns mängder med liknande exempel, även kvinnor och även lokalt, exempelvis på vår egen högskola, vilket jag kanske får anledning att återkomma till. Nåväl, min övertygelse är att en bättre balans och starkare dynamik mellan hårda och mjuka egenskaper hos människor, mellan hårda och mjuka värden i samhället och mellan det individuella och det sociala skulle göra oss till bättre människor, mer ödmjuka inför varandra och såsom varande en art bland alla andra på vår jord. Så tänk om blott konsten, ja hela kulturen som sådan skulle kunna få återta platsen som konsertmästare, centralt i vårt medvetande. Lagom är bäst, med vissa undantag, såsom lättmargarin och lagom söt, konserverad gröt. Till de bästa genomsvenska lagom hör socialdemokrati, ehuru inte dagens minimjölksversion, och konsekvensen vid en dumhet: ”lagom åt dig”.

Just ja, jag lovade att avslöja vad rubriken Sex, mat och konst syftar på. 1986 anställdes jag vid Byggforskningen på Brynäs, närmare bestämt vid Avdelning 6, material och konstruktioner. Resten är historia. En har inte roligare än en gör sig.

Per Jernberg

Gävlebo sedan långliga tider. 70-minusare, morfar, vänsterfeminist, Greta-fan, fysiker, bridgespelare och sjuk humorist, inte minst i pappabranschen.