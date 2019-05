Backtalangen ratades av Brynäs – klar för hockeyallsvenskan

Under onsdagen gjorde Mora klart med SHL-meriterade backen Kristoffer Gunnarsson. Nu fortsätter man på spår. Under torsdagseftermiddagen presenterades Lucas Gustavsson som nytillskott efter att han inte fick nytt kontrakt av Brynäs.

– Det känns som en bra klubb att komma till. Man vill uppåt och strävar efter att ta fram lite unga spelare så det känns jättebra att få komma hit, säger han till klubbens hemsida.

20-åringen är en riktig Gävlekille och har under ungdomsåren spelat för både Valbo och Brynäs. Under säsongen 2017/18 fick han chansen att SHL-debutera och spelade då fyra matcher. Under den gångna vintern fick han göra ytterligare fem matcher i seniorsammanhang.

I Brynäs J20-lag var han dock mer framstående och gjorde där åtta mål och 16 assist på 40 matcher under säsongen som passerade.