Brynäs ryckte upp sig – men Pudas fick sista ordet mot sitt gamla lag och avgjorde på straff

Jesper Jensen kom tillbaka till Gävle och Gavlerinken och inledde med att spela fram Joakim Lindström till Skellefteås ledningsmål.

Men det var en annan gammal brynäsare som blev hjälte till slut. Jonathan Pudas uppskattad back för ett par säsonger sedan avgjorde på straffar när Skellefteå vann med 4–3. Nicklas Danielsson missade sin sista och därmed var det avgjort.

Men efter gästernas ledningsmål där i början tog Brynäs över spelet den första perioden och såväl 1–1 som 2–1 var vackra mål signerade Simon Bertilsson och Jesper Boqvist. I slutsekunden av första perioden var Emil Forslund ytterst nära att pricka in 3–1.

Istället fick gästerna en bra start efter paus och kvitterade bakom Jocke Eriksson. Brynäs saknade inte lägen för ett nytt ledningsmål, både Tomi Sallinen och Nicklas Danielsson prickade målramen, liksom Skellefteås Filip Berglund, som sköt klockrent i ribban i fem mot fyra.

Den tredje perioden blev ett ställningskrig de första minuterna innan Skellefteå med en snygg spelvändning gick till attack och Edwin Hedberg skickade in sitt andra mål till 2–3.

Men till slut fick Nicklas Danielsson perfekt träff och dunkade in sitt första mål på tio matcher och kvitterade till 3–3.

Förlängning väntade och då gick det... inte riktigt som vanligt. Det blev straffar, men där vann Skellefteå. Och hjälte den förre brynäsaren Jonathan Pudas.

Matchens hetaste

Samuel Solem. Brynäs halvnorske 19-åring från Hedesunda rök ihop i ett riktigt rallarslagsmål med Skellefteåbacken Filip Berglund strax efter gästernas 3–2-mål. Starke Solem fick Berglund på rygg till hemmapublikens jubel innan bägge spelarna fick åka till utvisningsbåset och sitta 2+2 minuter. Mer blev det inte då bägge spelarna behåll handskarna på.

Matchens grej

Mr Cool, Bertilsson. Simon Bertilsson är inte känd som någon stor målskytt eller dribbler. Men när han kvitterade till 1–1 väntade han och väntade, letade och letade skottläge. Det fanns inget att skjuta på och därför höll han iskallt i pucken och tog sig ned till förlängda mållinjen och drog bort Mantas Armalis och petade in pucken. Iskallt agerat, Berra.

Matchens Mr Nonstop

Ryan Gunderson. Visst det blev förlängning och totalt 65 minuters speltid så går det inte att undvika att nämna amerikanens oerhörda speltid på över en halvtimme. 30 minuter och 33 sekunder klockades han in på.

Matchens tre stjärnor

1. Jesper Boqvist, Brynäs

Var ständigt alert, drivande och ville ha pucken – och göra saker med den. Gjorde själv ett fint mål och passade bra fram till Danielssons kvittering. Borde väl ha fått lägga en straff?!

2. Nicklas Danielsson, Brynäs

Sköt och sköt. Fyra skott gick på mål – ett i mål. Den viktiga kvitteringen till 3–3 satt perfekt. Danielssons första mål på tio matcher kunde inte ha kommit lägligare. Missade dock rejält i dragningen när han la sista straffen och Skellefteå blev vinnare.

3. Edwin Hedberg, Skellefteå

Gör man två mål ska man in på listan. 2–2 satte Hedberg in tätt över axeln på Jocke Eriksson och vid 2–3 drog han bort samme Eriksson och lyfte in pucken snyggt.

Matchfakta

Brynäs–Skellefteå 3–4 e straffar (2–1, 0–1, 1–1, 0–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (5.16) Joakim Lindström (Jesper Jensen) 1–1 (7.30) Simon Bertilsson (Ryan Gunderson, Tomi Sallinen) 2–1 (14.40) Jesper Boqvist (Nicklas Danielsson).

Andra perioden: 2–2 (5.54) Edwin Hedberg.

Tredje perioden: 2–3 (6.17) Edwin Hedberg (Albin Eriksson, Andreas Wingerli), 3–3 (10.57) Nicklas Danielsson (Jesper Boqvist, Simon Bertilsson)

Fjärde perioden: –.

Avgörande straff: 3–4 Jonathan Pudas.

Utv, BIF: 4x2 min, SKE: 5x2 min.

Skott: 33–22 (11–8, 7–6, 10–6, 5–2)

Domare: Daniel Winge, Mikael Nord.

Publik: 4 717.