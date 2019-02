Brynäsmålvaktens storspel förgäves – nu tätnar det i slutspelsracet: ”Vi är inte desperata nog”

Nej, det ville sig inte för Brynäs den här kvällen. Örebro gick tidigt upp i ledning, 2–0. Ludvig Nilsson reducerade visserligen men närmare än så kom de inte, trots att Joacim Eriksson verkligen gav sitt lag chansen med flera fina räddningar. Totalt räddade Brynäsmålvakten 35 skott. Men det hjälpte inte när Jere Sallinen, lillebror till Tomi Sallinen, kunde sätta 3–1 i tom kasse.

Brynäs fjärde förlust de fem senaste matcherna.

– Jag tycker att vi gör en helt okej match. Det är väl saker vi måste göra bättre och så där, men ett mål på bortaplan … vi måste göra fler för att vinna, säger Eriksson.

Du står längst bak och ser spelet. Ser du någonting ni kunde gjort bättre?

– Vi får inte riktigt till det. Vi är inte riktigt desperata nog framför kassen och får inte in puckarna dit vi vill. Vi ska väl kunna få in nån mer puck i powerplay för vi har ändå många chanser. Överlag lär vi slänga in mer puckar och göra fler skitmål.

Lite som det mål ni gör i matchen?

– Ja, precis. Det är där vi lär börja sedan får de andra snygga målen komma sen. Sedan måste vi ha självförtroende i det vi gör och kliva in på mål med pondus och attityd. Det är framför båda målen som matcher oftast avgörs. Där kan vi nå upp lite till, säger Eriksson.

Din egen insats då? Det känns som du ändå höll er kvar i matchen i tredje perioden?

– Ja, jag tycker det kändes bra. Tuff start dock. Speciellt första målet skulle jag vilja göra lite annorlunda på. Men överlag kändes det jäkligt bra. Jag är nöjd med blicken och hur jag jobbade, det fungerade bra. Sedan fick jag hjälp av gubbarna också så det inte blev en massa returer. Jag kände mig lugn och fin.

Örebro har Nick Ebert som bombat in tio mål som back, men ni verkade ha koll?

– Ja, vi hade koll på att han gillar att skjuta direktskott. Det var vi beredda på. Vi visste att han har ett bra skott och nu missade han några. Vi hade ändå koll på honom och då kan man vara lite mer på den killen.

Den senaste tidens sämre resultat gör att det nu tätnar i kampen om en topp tio-plats. Brynäs fick resultatet med sig när Djurgården besegrade Linköping och är alltjämt en poäng före östgötarna. Samtidigt närmar sig just Örebro som nu har sex poäng upp till Brynäs.

– Det är jäkligt tajt och det gäller för oss att vända på det här. Vi ska fortsätta jobba på vårt spel och försöka bli bättre varje dag och jobba på smådetaljerna.

Och få tillbaka skadade spelare?

– Det också, men samtidigt när spelare är borta så har andra chansen. Det gäller för dem att njuta och ta för sig så mycket det går. Vi är ett lag som ska göra det tillsammans. Vi har många väldigt starka och bra spelare. Om vi tappar några så är det klart vissa som är tuffa att tappa, men då öppnas en dörr för en annan, säger Eriksson.

Matchfakta

Örebro–Brynäs 3–1 (2–0, 0–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (07.12) Rodrigo Abols (Patrik Virta, Jhonas Enroth), spel fem mot fyra. 2–0 (10.07) Kristian Näkyvä (Rodrigo Abols, Marcus Weinstock). 2–1 (13.03) Ludvig Nilsson (Ryan Gunderson, Jesper Boqvist).

Andra perioden: –

Tredje perioden: 3–1 (19.49) Jere Sallinen (Linus Arnesson), mål i tom kasse.

Skott: 38–24 (10–11, 10–3, 18–10)

Utvisningar: ÖHK 4x2. BIF 2x2.

Domare: Mikael Nord och Tobias Björk.

Publik: 5500.

Brynäs

Målvakter: Joacim Eriksson (David Rautio).

Backpar: Ryan Gunderson, Marcus Ersson – Simon Bertilsson, Victor Söderström – Niclas Lundgren, Adam Deutsch. Sjundeback: William Alftberg.

Kedjor: Nicklas Danielsson, Rudolf Cerveny, Jesper Boqvist – Robert Kousal, Tomi Sallinen, Ludvig Nilsson – Joachim Rohdin, Johan Alcén, Samuel Solem – Emil Forslund, Daniel Mannberg, Adrian Elefalk. Extraforward: Alexander Bjurström.