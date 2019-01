Efter hjärnskakningen – Kousal närmar sig comeback: "Spelar mot Rögle"

Det var i matchen mot Frölunda i slutet av november som Robert Kousal fick en smäll mot huvudet. Då spelade han vidare men i matchen efter mot Linköping fick han bryta med hjärnskakningssymptom och har inte spelat sedan dess.

Nu börjar det närma sig comeback för den hetlevrade tjecken.

Brynäs hade frivillig isträning i B-hallen på torsdagseftermiddagen. Och det var många som tog chansen att stanna hemma och vila lite lite extra.

På isen fanns endast Jesper Boqvist, Marcus Ersson och Robert Kousal.

Tjecken var sist kvar på isen och körde stenhård skridskoåkning helt ensam. När han klev av var han rosig på kinderna och rejält slut.

– Jag är riktigt trött nu, flåsade Kousal.

Brynäs ena läkare Elias Wakie höll ett vakande öga på Brynäs nummer 71 som närmar sig comeback.

Och enligt Kousal själv är han klar till nästa hemmamatch. Även om Wakie var lite mer försiktig i sina uttalanden.

– Jag spelar mot Rögle på lördag, säger Kousal säkert.

Hur mår du då?

– Jo men det är bra. Jag måste träna lite mer bara, det får bli korta byten, haha.

Under julen åkte Kousal hem till Tjeckien för att fira med nära och kära. Men var på is i Gavlerinken så sent som i fredags. Ändå hann han hem till hemlandet en gång till.

– Jag åkte hem till Tjeckien igen och firade nyår. Det var trevligt men nu är jag tillbaka.

Och tillbaka på isen är han alltså med största sannolikhet redan på lördag.

– Nu måste jag gå, läkaren väntar på mig, säger Kousal och sticker från iskalla B-hallen.

Fakta Robert Kousal

Född: 7 oktober 1990, Vyskov, Tjeckien.

Längd/vikt: 185 cm/90 kg.

Skjuter: Vänster

Matcher/poäng SHL: 23/11 (7+4)

Meriter: 2 guld i tjeckiska ligan.

Kontrakt: Säsongen 18/19

Aktuell: Gör comeback efter hjärnskakningen till helgen.