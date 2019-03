Landslagscentern lämnar Brynäs efter säsongen: "Vad vi utgår från"

Under torsdagens match mot Malmö gör Kellman comeback efter en sju matcher lång skadefrånvaro. Brynäs slåss om chansen att få spela slutspel, och Kellman som gjort 31 poäng på 41 matcher är ett välkommet tillskott i truppen.

Men mer än en säsong i Brynäströjan blir det inte för Kellman, som inför årets säsong anslöt från Karlskrona. Enligt Expressen lämnar Kellman efter säsongen, något som sportdirektör Andreas Dackell också bekräftar, och har hört både från Kellman själv och hans agent, Johan Altberg.

– De har meddelat mig att jag inte ska räkna in honom i truppen nästa säsong, säger Andreas Dackell till Expressen.

När Sporten och Hockeypuls stöter på Dackell i första pausen mellan Brynäs och Malmö säger han samma sak till oss.

– Jo, men det kunde man räkna med. Det är Joel förtjänt av efter den här säsongen, säger Dackell till Sporten och Hockeypuls.

Enligt Expressen spelar han nästa säsong i en annan liga, och Dackell berättar att det rör sig om de allra största.

– Ryssland eller kanske till och med NHL, är vad vi fått till oss. Så det är vad vi utgår från nu, säger Andreas Dackell till Expressen.

– Men han är ju inte ens draftad av något NHL-lag, säger Dackell till Sporten och Hockeypuls.

Brynäs får nu jaga en förstecenter till nästa säsong.

Brynäs match mot Malmö pågår just nu, och en bit in i andra perioden står det 2–0 till Brynäs. Du följer matchen via vår liverapport.