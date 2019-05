Lista: Brynäs största importfloppar sedan guldsäsongen 2012

Danny Kristo

När måltjuven Kevin Clark lämnade Brynäs för Dinamo Riga i KHL gick amerikanen Danny Kristo i motsatt riktning. Men Kristo levererade inte ens i närheten av vad Kevin Clark gjort under sina två säsonger och JVM-guldmedaljören från 2009/10 fick sparken efter endast tio matcher (0+4).

Drew Miller

Silverräven med över 650 matcher i NHL och som vunnit Stanley Cup med Detroit, såg så otroligt less ut på både hockey och livet under sina månader i Gävle. Frun flydde hem av tristess och Miller såg bara mer och mer gråhårig ut. Efter tio poäng (5+5) på 29 matcher fick Miller sparken trots att man precis var på väg in i det viktiga åttondelsspelet mot Luleå.

– Vi tycker inte att han har hjälpt oss tillräckligt, på det sätt vi hade hoppats, sa Bengtzén efter att Miller kickats.

Louie Caporusso

Stefan Bengtzén hade jagat italiensk-kanadadensaren Louie Caprorussos underskrift ett tag och var mycket nöjd när han gjorde klart med honom redan under slutspelet våren 2017.

– Louie är en spelare som har funnits med på vår radar under en längre tid, och det känns fantastiskt bra att redan nu få kontraktera en spelare inför nästa säsong, sa han då.

Efter en trög start fick Caporusso inte ens plats i truppen och fick hålla till på läktaren innan han lämnade klubben. Totalt blev det sju SHL-matcher och gjorde en ynka assist för Brynäs innan han återvände till Iserlohn Rooster i Tyskland.

Terry Broadhurst

Broadhurst som floppade i Skellefteå lånades in till Brynäs med förhoppningen om att få igång spelet.

– Det känns som en väldigt bra lösning för oss. Vi hoppas på att Terry kommer med syre och energi till oss, sa Brynäs dåvarande sportchef Stefan Bengtzén då.

Men han floppade lika rejält i Brynäströjan. Han hamnade snabbt långt ner på listan av forwards och fick både nöta bänk och även sitta på läktaren till slut. Totalt 13 matcher, 2 poäng (0+2).

Sondre Olden

Hade stämpeln på sig som en norsk hockeymässig vulkan som bara väntade på ett utbrott, men lånades ut till Vålerengen under sin första säsong. Sedan hamnade han så ofta på bänken i "Bulans" uppställningar att det till och med dök upp ett parodikonto på Twitter som behandlade ämnet. Efter två år var tålamodet slut, förmodligen hos både Brynäs och Olden som lämnade för Leksand. Hamnade sedan i numera konkursade Medvescak Zagreb och sedan i Vienna Capitals.

Petr Vrana

Tjecken hade egentligen alla rätta moves och blicken för spelet – men allt tog abrupt en ände med förskräckelse i närkontakt med HV:s finske trubbelmakare Jere Karalahti som via en brysk tackling knäckte käkbenet på Brynäscentern. Under lång tid blev det bara flytande föda via sugrör och en kraftig viktminskning. Finländaren fick fem matchers avstängning för blindside-smällen – och särskilt många fler blev det väl egentligen inte för den sympatiske Vrana som spelade i ett specialskydd under resten av sin tid i Gävle och aldrig riktigt blev sig själv igen.

Tim Wallace

Brynäsfansen såg optimistiskt på den här mitt i säsongen-förstärkningen eftersom amerikanen säsongen innan gjort 15+17 för Örebro. När det hackade där under säsong två passade Brynäs på att plocka över honom med förhoppning om att få igång produktionen. Men inte blev det riktigt så, fyra mål på 25 seriematcher och inget på fyra slutspelsmatcher. Senaste året fick han dock upp ångan igen när han gjorde 21+36 för Milton Keynes Lightning i brittiska ligan EIHL, så om det kniper under kommande säsong kan det kanske bli en #Dackesignar...

Petteri Nokelainen

245 matcher för fem NHL-klubbar och världsmästare för Finland, och framför allt skulle ryggproblemen han dragits med under senaste säsongen med Hamilton Bulldogs i AHL vara ett minne blott. Det dröjde tyvärr dock inte länge förrän de var tillbaka igen, värre än någonsin och allt slutade med operation och lång och slitsam rehab. Han fick visa alltför lite av de skills han hade, en flopp får satsningen sägas ha blivit – men vi minns tendenserna och blicken i powerplay än i dag!

Cody Franson

Den store backen kom, och med sig hade han ett rykte om ett sjuhelsickes slagskott. Och visst sköt han hårt. Det var bara det att han så gott som aldrig träffade mål. Det finns förmodligen märken kvar i kortplanken i de flesta svenska arenor han bevistade under sina 26 matcher i SHL. Det blev tre mål i alla fall, så tre gånger siktade han bevisligen rätt. Lämnade sedan – och gjorde stor succé i Toronto. Kanske hade alltihopa nåt att göra med de olika rinkmåtten? Äh, ingen idé att analysera detta in absurdum.

Jesse Niinimäki

I december 2014 meddelade Brynäs att man plockat in Jesse Niinimäki från KHL och sportchef Bengtzén sa i pressmeddelandet ”Har brett register i sitt spel. Jag hoppas vi får stor nytta av honom” – men det fick man inte. En och en halv månad senare kom nästa pressmeddelande ”Jesse har inte bidragit med vad vi förväntat oss”. Den finske floppen hann göra tre assist på elva matcher innan han sparkades.