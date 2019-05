LISTA: Finska lejon vi minns i Brynäs – och några vi kanske gärna vill glömma

Det har spelat en hel del finska spelare i Brynäs genom åren. Detta är ingen rangordning utan mer en djupdykning i våra minnen från de drygt 20 senaste åren.

Några försvann innan man lärt sig stava till deras namn – medan andra gjorde ett så stort intryck på tio matcher att många än i dag får nåt blankt i ögonen när man nämner Kimmo Timonens namn.

Håll till godo!

Mikko Luovi – En av de bästa finländarna i Brynäs genom tiderna. Det blev totalt åtta säsonger för lagspelaren som sällan gjorde en dålig match. Guldet 1999 kom hans tredje säsong i klubben och sedan rullade det på med flera fina säsonger innan han skadade sig på hösten 2002 efter bara sju matcher. Han återvände två år senare men spelade bara 16 matcher hösten 2004 innan han återvände hem till Finland för gott. Avslutade karriären 2007 med en säsong i Herning i Danmark, är numera assisterande juniortränare i Lukko hemma i Finland.

Marko Tuulola – Enorm back som var med och vann guld sin första säsong i Brynäs, 1999. Stannade totalt tre år i Gävle och var omåttligt populär. Stark, placeringssäker, bra speluppfattning och duktig med pucken. Kort sagt komplett som försvarsspelare vilket gjorde att brynäsfansen tog honom till sina hjärtan. Återvände sedan till Finland, gjorde några säsonger i Schweiz och återvände igen till Finland och avslutade karriären vid 43-års ålder som lagkapten hemma i HPK Hämeenlinna.

Esko Nokelainen - Tränaren som fick kicken efter 13 förluster på 14 matcher och efterträddes av Gunnar Persson. Ingen som var med glömmer den årliga upptaktsträffen inför elitserien i september 2002.

För ovanlighets skull var träffen förlagd till Gävle – och Estraden. Den cigarrillrökande karismatiske Nokelainen, som var helt oprövad i både Sverige och på årliga upptaktsträffar, fick frågan om Brynäs målsättning: Svaret kom blixtsnabbt på släpig finlandssvenska: "Goooldet".

Det blev alltså ingenting med det säsongen 2002/03... Esko fick gå redan 1 november och Brynäs hängde till slut kvar via kvalserien.

Mikko Kuparinen - En riktig hårding som var betydligt mer populär på Gävles krogar än hos motståndarna på isen. Drog sig inte för att kasta handskarna och bjuda på några rejäla rallarslagsmål.

En riktig polis som med sitt långa svettiga hår jagade skräck i det flesta under sina tre säsonger i Brynäs 2003-2006. Antalet utvisningsminuter (pga flera matchstraff) måste vara nåt slags rekord. Se här bara:

► Första säsongen – 113 utvisningsminuter.

► Andra säsongen – otroligt nog också 113 utvisningsminuter.

► Tredje säsongen – hade han lugnat sig och kom undan med bara 40 minuter på botbänken.

Markus Kankaanperä – En säsong efter att Kuparinen lämnat Brynäs var det dags för nästa råbarkade finländare att kliva in på backplats. Markus Kankaanperä kom till Brynäs från Jokerit, där han under de två senaste säsongerna dragit på sig 182 respektive 136 utvisningsminuter.

I Brynäs höll han sig något mer i skinnet – alla fall i jämförelse. Men svettiga 114 minuter på 45 matcher säsongen 2007/08 är ändå på Kuparinen-nivå! Sejouren i Gävle blev bara ettårig för Markus...

Juuso Hietanen – Efter två råskinn här ovanför i listan är det nu dags att minnas en riktig lirare och snidare på backplats. Juuso Hietanen dansade in i Brynäs 2007 som 22-åring och stannade tre säsonger. Tredje året 2009/10 blev hans poängbästa med 29 poäng (12+17) på 55 matcher. En spelare och backtyp som många fans minns med glädje och ännu saknar. Gick till HV71 men lämnade för spel i Ryssland efter ett år. I KHL spelar han alltjämt kvar. 34-åringen har nyligen avslutat sin fjärde säsong i Dynamo Moskva.

Kimmo Timonen – Var så bra att män blev kära i honom. En av Finlands bästa backar genom tiderna, som fick avsluta sin långa karriär med en Stanley cup-titel 2015 i Chicago, är också en av de bästa som dragit på sig Brynäs klassiska tröja.

Det var lockout-säsongen 2004/05 han spelade tio matcher för Brynäs. Något vi ska tacka hans bästa kompis Tommi Miettinen för. Kimmo hade lovat Tommi att de skulle spela ihop den dag det fanns möjlighet till det.

Innan Timonen lämnade drog GD/AB-sporten till och med igång en namninsamlingskampanj för att få honom att stanna kvar. Men han hade även lovat sin finska KalPa att spela några matcher där, så han stack ändå.

Tommi Miettinen – Räddade Brynäs från kvalspel våren 2004 med ett viktigt mål i sista matchen. Var också anledningen till att Kimmo Timonen kom till Brynäs i tio matcher under lockouten. Duktig och pålitlig center som fick ett bittert avsked. Under sitt fjärde år i Brynäs gav Leif Boork honom sparken på hösten 2005 med orden: "Du är för egoistisk".

Miettinen svarade med att säga: "Boork måste förstå att det inte är 1980-talet längre".

Vesa Viitakoski – Storvuxen forward med viss stjärnstatus värvades och räddade kvar Brynäs i kvalserien våren 2005. Men hans andra säsong i Brynäs tog slut redan i oktober efter 13 matcher. Anledningen? Han fick också sparken av Leif Boork på hösten 2005. Senare gick Mikael Wahlberg och Tommi Miettinen samma öde till mötes.

Antti Aarnio - Den lille (173 cm) ettrige och tuffe forwarden drog sig inte för att tackla och köra över vem som helst (82 utvisningsminuter på 36 matcher blev det!) Men snabb var han och blev lite av en publikfavorit med sin hängivna stil. Längtade dock hem till Finland och spelade inte ens färdigt sin enda säsong 2005/06 i Brynäs.

Janne Hauhtonen – Värvades in i slutet av säsongen 2006/07 och var inte så tokig från start när Brynäs pressade HV71 till sju matcher i kvartsfinalen. Säsongen efter var han tänkt som förstecenter och "Bäckis ersättare". Det blev ingen större succé för den gänglige centern. 22 (7+15) på 46 matcher i serien – och sedan en nervös kvalserie på det med bara en assist på tio matcher våren 2008.

Eero Somervuori - Kom från Färjestad där han säsongen 2008/09 vunnit guld och öst in poäng. I Brynäströjan fortsatte poängen att rassla in i två säsonger innan han vände hem till Finland. Totalt blev det 120 matcher och 82 poäng (37+45) för Eero The Hero.

Markus Korhonen - Den finländske målvakten gjorde två vändor i Brynäs – och blandade och gav under en period när Brynäs inte hade några större framgångar. Hade redan lämnat innan det blev kvalserie 2005, men återvände och bildade målvaktspar med Daniel Sperrle 2007/08 innan bägge två blev utkonkurrerade av unge Jacob Markström. Leif Boork, som kom tillbaka till kvalet 2008, plockade dock in Korhonen i ett par matcher i kvalserien innan det ändå blev "Markan" som till sist räddade kvar Brynäs.

Efter avslutad karriär blev Markus Korhonen målvaktstränare och team manager i moderklubben Ilves, vilket han fortfarande är.

Sebastian Sulku – Skrev ett tvåårskontrakt med Brynäs säsongen 2004/05 men bröt handleden i december och missade resten av säsongen. Skadan visade sig vara svårläkt och till slut fick den skicklige backen lägga klubba och skridskor på hyllan. Stannade kvar i Gävle efter karriären och syns ofta uppe på Gavlerinken (jobbade även en tid för Brynäs). Sonen Santeri Sulku spås en fin framtid. Han fyller 15 år i sommar men har redan en poängstark säsong – och ett SM-silver i Brynäs U16 bakom sig. Till skillnad från pappa så är han forward.

Veli-Pekka Laitinen – En snäll och trevlig kille med glimten i ögat och en räv bakom varje öra. Backen fick två säsonger i Brynäs, 2002-2004. Han inledde med att hamna i kvalserien våren 2003 och sedan utanför slutspel 2004. Gjorde inga egentliga avtryck på isen. Men ändå en sån man minns.

Jussi Pekkala – Precis som Veli-Pekka var det här en back som inte går till Brynäshistorien. Lirade med nummer 5 mellan i två säsonger mellan 2001-2003 och om vi inte blandar ihop korten här så var han, precis som sin tränare den första säsongen Roger Melin, riktigt bra på att spela piano.