MAGNUS MÖTER: Ove Molin: "Hockeyn har alltid hjälpt mig igenom när det varit tufft"

– Man har blivit som "Boorken", säger Ove Molin och visar hur han ibland måste skjuta upp de progressiva glasögonen med ena fingret för att de ska sitta som de ska.

Det har hänt en del sedan Molin lämnade Gävle våren 2015 för att skriva ett nytt kapitel i Karlskrona.

– Jag skaffade läsglasögon först, sedan blev det riktiga förrförra året. Men jag trivs med det. Det blir för mycket pill med linser. Det är bara när jag spelar tennis som jag har lite problem med avståndsbedömningen så då har jag dem inte på.

Det blir heller inget brett leende på bild, tandfasaden i underkäken har försvunnit och en ny måste dit, och så tar han själv upp vikten.

– Jag har fått några fler trivselkilon. Men jag har inga problem med det så länge man mår bra.

Och det gör Ove Molin verkligen nu, när han efter fyra år är på väg att flytta tillbaka till Gävle. Han har precis börjat sin nya tjänst, men bort fortfarande i Karlskrona ett tag till.

– Just nu är jag gäst i mitt eget hus, bor i ett rum på nedervåningen.

De senaste åren har fru Pernillas dotter Michaela bott i huset i Strömsbro men nu får hon maka på sig när en av Brynäs största genom tiderna gör återkomst.

Det sägs dock att du och ni trivdes så bra i Karlskrona att det inte var något lätt beslut att lämna?

– Det stämmer helt och hållet. Det är ju så att jag inte gjort det här om det varit någon annan klubb än Brynäs det handlat om. Lika tufft som det var att lämna Gävle, lika tufft var det att lämna Karlskrona. Nästan i alla fall. När vi satt i bilen på väg ner till Karlskrona första gången hade jag en klump i magen och tankarna snurrade: "Vad är det jag gör?". Men staden överraskade mig verkligen. Inget ont om Gävle så, men det är Brynäs och folk jag känner här som jag saknat, inte stan som sådan.

Vad var så fint med Karlskrona?

– Tänk dig Gävle Strand, ungefär så bor i stort sett alla där. Där finns en helt annan känsla av närheten till havet. Vi bodde i en lägenhet men hade bara 50-60 meter till båten. På tio minuter var man ute och fiskade.

Du gillar att fiska.

– Ja, har alltid gjort. Det har hängt med sedan jag var barn. Det blev väl ett litet uppehåll under åren då man "gjorde hockeykarriär" men nu fiskar jag mycket igen. Mest gädda och abborre.

Sticker du ut ensam?

– Oftast. Det är som terapi för mig, när jag fiskar släpper jag allt annat. Sedan tävlar jag lite mot andra också. Vi är några tremannalag som fiskar gädda mellan april och oktober ungefär.

Hur går det till?

– Vi fiskar och sedan lägger man upp bilder på sina största gäddor, det finns mätverktyg som man använder som "bevis". När säsongen är slut vinner det lag som fångat de tre största. Förra året vann vi i och för sig inte, men förutsättningarna för fiske är mycket bättre i Karlskrona än i Gävle.

– Men jag gillar inte alls fisk själv. Abborre kan jag äta nån gång, men annars avstår jag. Gädda är hemskt tycker jag. Ingenting för mig.

Du gick från assisterande tränare i Karlskrona till headcoach, och med det kom ett annat ansvar. Blev fisket ett sätt att tackla pressen?

– Det kan man säga. Det är en helt annan typ av jobb att vara huvudtränare än den roll som jag hade från början där nere och som jag hoppade på i Brynäs en gång i tiden. Jag har inte haft nåt problem med det så – men tonen på sociala medier har ju gått alldeles för långt och det är ju den som har huvudansvaret som får ta värsta smällarna. Det märkte jag av. Och man är ganska ensam, även om man har folk runtom sig.

Du kommer att trivas bättre med den nya rollen i Brynäs?

– Jo, jag har funderat en del kring det där. När jag blev talangutvecklare första gången i Brynäs var det precis det jag ville hålla på med. Sedan blev det som det blev, jag fick en assisterande roll till Tommy Jonsson tillsammans med Dackell och ställde upp på det. Och när vi fick sparken fortsatte jag ju jobba med talangutveckling ett tag till och trivdes med det – att jag flyttade berodde bara på att jag fick erbjudandet och kände att jag ville testa nåt nytt. Utmana mig själv. Och när jag kommer tillbaka nu så känner jag verkligen att jag utvecklats som människa. Det var bra för mig att komma ifrån Gävle ett tag och se Brynäs utifrån med andra ögon.

Jag förstår att Brynäs kände att de behövde göra den förändringen då, och jag förstår att "Bulan" ville bygga sitt för att känna sig trygg. Det är så det funkar inom hockeyn.

Du känns totalt prestigelös kring det som hände 2015.

– Ja, men det är jag också. Jag förstår att Brynäs kände att de behövde göra den förändringen då, och jag förstår att "Bulan" ville bygga sitt för att känna sig trygg. Det är så det funkar inom hockeyn. Och jag har själv aldrig haft nån ambition att göra karriär och bli huvudtränare, det är inte min drivkraft.

– Att vara huvudtränare, det är mer som att vara ledare än tränare som jag ser det. Och jag har alltid velat jobba nära spelarna, med detaljer och hjälpa dem att bli bättre på detaljnivå. Därför känner jag heller inte att det är ett nedköp att gå från huvudtränare i Karlskrona till spelarutvecklare i Brynäs, nu får jag göra det jag helst vill. Det hade nog varit annorlunda om jag inte känt så.

Och, trots det förträffliga med Karlskrona, så får Ove komma hem nu – och det märks att det betyder mycket.

– Det ska bli skönt att samla familjen här, säger han.

Det finns en hel del bakom de orden.

Just när Ove kommit till Brynäs i början av 90-talet dog storebror Lasse som länge kämpat förgäves mot droger, sedan dess har både pappa och mamma också försvunnit.

– När det gäller brorsan så känns det så avlägset numera... men visst händer det regelbundet att jag tänker på honom. Pappa dog 1995. Och mamma gick bort under sista tiden i Karlskrona. Man har fått handskas med en hel del sjukdomsbilder.

När du gjorde landslagsdebut fick du samtidigt beskedet att din pappa var sjuk.

– Ja, vi var i Tjeckien och spelade då, 1994. Jag åkte direkt från Arlanda till sjukhuset när vi kommit hem. Han hämtade sig ett tag, men dog ett halvår senare. Jag var borta med landslaget då också, i Moskva då när den turneringen fortfarande spelades vid jul- och nyår. Han blev bara 51, fick lungcancer. Han hade rökt hela sitt liv och man funderade mycket på det, men hans läkare sa att det inte berodde på det, att han fått den typen av cancer ändå så som det såg ut.

– Mamma hade MS men kunde leva ett gott liv ändå, åtminstone fram till hon blev 60. Sedan började sjukdomen ta ut sin rätt mer och mer. Men hon blev ändå 74.

Jag väljer att försöka ta vara på den syster jag fortfarande har kvar. Efter att mamma dog har vi sagt att vi ska ha tätare kontakt, även om det är svårt ibland att hinna med allt.

Ove lutar sig tillbaka och tar ett djupt andetag.

– Det blev lite sentimentalt nu... men det är okej. Jag väljer att försöka ta vara på den syster jag fortfarande har kvar. Efter att mamma dog har vi sagt att vi ska ha tätare kontakt, även om det är svårt ibland att hinna med allt.

Det låter som att flytta tillbaka till Gävle också blir ett startskott för nåt nytt för dig och familjen.

– Ja, så är det. Det handlar om trygghet, det är här jag levt nästan hela mitt vuxna liv. Sen har hockeyn också hjälpt mig mycket när det varit tungt, hockeyn är också som en familj som alltid finns där. Så var det i Brynäs och så var det i Karlskrona också när mamma dog. Tack vare hockeyn har jag alltid haft något annat att fokusera på, även om jag tagit mig tid att sörja också.

Men du, din yngste son Linus har ju börjat bygga sin egen hockeykarriär under Karlskronatiden. Hur funkar det för honom att flytta?

– Det var inte helt enkelt. Vi pratade igenom det noga med honom, och hade han inte varit okej med det skulle det ha blivit större problem. Han kommer att gå klart högstadiet där nere, och i höst spelar han TV-pucken med Blekinge trots att han flyttar till Gävle med oss. Sedan kommer han att få försöka slå sig in i Brynäs U16 som alla andra, bevisa att han ska ha en plats där.

Vad är han för spelartyp då?

– Varken han eller Emil liknar mig ett dugg. Båda är större, Linus har växt om mig fast han bara är 15. Båda har bra känsla, men dom är inte så snabba på skridskorna. Dom har för stora fötter för det, Linus har storlek 44 nu och Emil har 45. Och så är Linus rightare också, det är ju en jätteskillnad.

Förutom liknande fotstorlek så har också bägge bröderna diabetes.

– Det har man ju också ältat... är det något man gjort fel? Fick dom för mycket godis när dom var små? Såna saker. Men det är också något man fått lära sig, att det inte har med det att göra.

Hur är det med Emil nu efter knäoperationen?

– Han är på väg tillbaka och blir kvar i Malmö. Så nu kommer vi att få mötas, jag i Brynäs bås och han i motståndarlaget. Det har aldrig hänt förr, vi har lyckats undvika varandra fram till nu. Men det ska gå bra, jag kommer inte att stå och tänka på det under matchen...tror jag i alla fall.

Jag brukar tänka på en annan sak ibland, när det gäller Emil, att om jag fortsatt spela en säsong till i Brynäs hade vi fått spela tillsammans.

Det blir hur som helst en situation som inte alla får uppleva, att coacha mot sin son.

– Ja, det blir speciellt så klart. Jag brukar tänka på en annan sak ibland, när det gäller Emil, att om jag fortsatt spela en säsong till i Brynäs hade vi fått spela tillsammans. Emil flyttades ju upp i A-truppen säsongen efter att jag slutat.

Det var inget du visste skulle hända.

– Nä.

Är det något du ångrar så här i efterhand, att du inte fortsatte?

– Nääää... nä, jag gör inte det ändå. Jag kan tänka på det ibland eftersom jag fick frågan av Brynäs om jag ville spela en säsong till. Jag hade möjligheten. Men det var jag själv som sa nej och som kände att det var dags. Jag var säker på mitt beslut, jag kan känna med de spelare som inte har den känslan när dom slutar.

Du fick liksom "varva ned" på ett ganska unikt sätt, gick från att vara offensiv forwardsstjärna till att få en defensivare centerroll som du också klarade.

– Ja, jag fick känna mig behövd på ett annorlunda sätt än tidigare, under flera år efter att jag började känna att jag inte kunde spela på mitt gamla sätt.

När började du känna så?

– Runt 2005, 2006 ungefär. Jag försökte spela på samma sätt som jag alltid gjort – men var inte lika bra längre. Jag kunde helt enkelt inte göra samma grejer som förr. Det kom andra yngre bakifrån som var bättre än mig på det. Men då fick jag chansen i en ny roll och trivdes bra med den också. Det var det som gjorde att jag kunde fortsätta så länge som jag gjorde.

– Och det där har jag har nytta av i min tränarroll nu. Jag vet att uppskatta både de som gör en massa poäng och de som har andra roller.

Din karriär hade kunnat ta slut redan i november 1995 när du brakade in med huvudet före i sargen under en träning. Leksands Tobias Forsberg har just berättat att han är förlamad från bröstet och ned efter en liknande situation. Hur mycket har du tänkt på det nu?

– Mycket. Det var en millimeter från att jag också skulle blivit förlamad. Jag hade en fraktur på en kota, och om ryggmärgsvätskan läckt ut hade det varit kört. Det är så liten marginal att... ja, jag kan inte säga att det påverkade mig under resten av karriären. Men numera, när jag ser matcher från sidan, känns det alltid obehagligt när såna situationer uppstår.

Beskriv exakt vad som står i din arbetsbeskrivning hos Brynäs nu?

– Jag ska jobba med spelarutveckling uppifrån och nedåt, när jag hade en liknande tjänst förra gången var det tvärtom. Nu kommer jag hela tiden att jobba nära Magnus Sundquist i A-truppen, göra allt han vill att jag ska göra och samtidigt allt som Brynäs bestämt. Det känns otroligt spännande det här.

Och på nåt sätt ändå som en revansch för dig och Dackell att vara tillbaka. Eller?

– Äh. Det enda jag känner är att vi har jobbat tillsammans förr, även om jag och "Dacke" faktiskt bara haft ett nära samarbete i nåt halvår förutom att vi spelat ihop tidigare. Och Sundlöv har varit min chef tidigare. Det är ingen hemlighet att vi gillar varandra, även om vi är ganska olika som personligheter allihop.

– Jag vet att det kommer att snackas här och var, "Vad ska dom där tre tillbaka för?". Men jag säger som du själv sa i tv-sändningen när Sundlöv blivit klar: "Det kan väl aldrig vara en nackdel att ha ett stort hjärta för sin arbetsgivare".

Efter midsommar flyttar Ove Molin tillbaka på riktigt.

Då ska tandläkare Lars Dahlberg få fixa underkäken också.

Ove Molins...

...favoritdag i veckan:

"Det är lördag. Då har man oftast haft tidig match, och dagen är inte slut på samma sätt som när man spelar på vardagarna. Man stänger matchen, och sedan har man kvalitetstid kvar att göra annat. Äta nåt gott. Och så vet man att ofta är söndagen ledig".

...favoritmånad på året:

"Augusti. Det är fortfarande sommar och man kan fortfarande njuta av livet utanför hockeyn. Samtidigt är hockeysäsongen på gång, man har allt framför sig och allt det man brinner för ska till att starta. Det är förväntan i luften!".

...favoritfärg:

"Den var svår... jag får säga svart då. Svart är lättast att kombinera med andra färger klädmässigt. Jag har svart bil också. Och...ja, Brynäs spelar ju i svarta tröjor".