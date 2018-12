Palushaj vinnare i återkomsten till Gävle – Örebro avgjorde mot Brynäs i sudden

Snacka om chockstart i Gavlerinken. När det stod 8:53 på klockan i första perioden hade Örebro lagt 3–0 på Brynäs, efter två svaga returer av Jocke Eriksson och en olycklig styrning av Niclas Andersén – inför ögonen på en förvånad storpublik.

Brynäs tog sig tillbaka lite efter ett drömmål, klapp-klapp-spel som Joel Kellman distinkt avslutade på. Men ändå: 3–1 till Örebro efter första 20.

Andra perioden dominerades fullt ut av Brynäs. Victor Söderström skickade in sitt första SHL-mål för 2–3 och Jesper Jensen styrde in kvitteringen. Tredje blev mållös, matchen till sudden och där petade Rodrigo Abols in returen på Aaron Palushajs skott.

Matchens hetaste

Aaron Palushaj. Supersugen på avslut hela matchen i återkomsten till Gävle. Mycket gick i stå för amerikanen – som vid ett tillfälle blev så ilsken att han kastade sin klubba i det egna båset. Men innan det var färdigt så hade han ändå påverkan på utgången, det var efter hans avslut som Örebros Rodrigo Abols säkrade två poäng med hem.

Matchens snackis 1

Jocke Eriksson. Brynäs tidigare storspelande comebackmålvakt vilade mot Timrå. Och ja, olycklig, det blev han mot Örebro. Efter en sargretur som Gunderson styrde in i egen kasse, en svag retur och ett självmål (via byxan) av Niclas Andersén så åkte Eriksson till båset och satte handduken över huvudet – efter knappt nio minuter spelade av matchen.

Matchens snackis 2

Örebros 3–0-ledningar. För bara en dryg vecka sedan hade man 3–0 efter två perioden borta mot Färjestad – och tappade till 3–3 vid full tid och torskade i sudden. Nu var det dags igen: 3–0 borta mot Brynäs efter 8.54 spelat – men tappade till 3–3 i andra.

Skillnaden nu? Örebro vann – inte så konstigt med tanke på att Brynäs inte kan vinna i förlängning den här säsongen. Det börjar bli tjatigt, men det här var nionde nederlaget av nio möjliga för Brynäs.

Matchens tre stjärnor

1. Jesper Boqvist, Brynäs

Stundtals faktiskt dominant, överlägsen och på en egen nivå i offensiv zon – kreativ, kvick och aktiv. Boqvist har blommat ut i höst, och lägger han "klinisk" till egenskapsportföljen så blir han också en SHL-spelare i det absoluta toppskiktet. "Bara" en assist i matchen, och en missad straff – ändå bäst på isen.

2. Kristian Näkyvä, Örebro

Är där det händer hos bottenlaget Örebro – skickar in 3–0 och ser där ut att dra plösen över Brynäs redan i första perioden. Har även ett skott klockrent i ribban i andra perioden.

3. Victor Söderström, Brynäs

Självförtroende och mod – blott 17 år. Enligt våra uppgifter är han den yngste backen att göra mål i Brynäs sedan elitserien startade på 70-talet. 20 matcher tog det för SHL-debutanten – sedan skickade han in 2–3-målet i powerplay mot Örebro.

Matchfakta

Brynäs–Örebro 3–4 (1–3, 2–0, 0–0. 0–1)

Första perioden: 0–1 (5.43) Jonathan Andersson, 0–2 (6.08) Anton Hedman (Marcus Björk, Kristian Näkyvä), 0–3 (8.54) Kristian Näkyvä, 1–3 (9:58) Joel Kellman (Simon Bertilsson, Jesper Boqvist).

Andra perioden: 2–3 (2.21) Victor Söderström (Jesper Jensen, Joachim Rohdin), spel fem mot fyra, 5.49, Jesper Boqvist missad straff, 3–3 (13.43) Jesper Jensen (Simon Bertilsson, Joachim Rohdin),

Tredje perioden: -

Fjärde perioden: 3–4 (4.08) Rodrigo Abols (Aaron Palushaj, Kristian Näkyvä)

Skott: 32–33 (7–13 , 16–5 , 8–14, 1–1).

Utv, Brynäs: 3x2. Örebro: 4x2.

Domare: Daniel Winge, Wolmer Edqvist.

Publik: 7 194.