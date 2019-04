Så ser Brynäs in i framtiden – och nu ersätts förlusterna av toppbackarna: "Vi har ett huvudspår"

Under fredagsmorgonen höll Brynäs en sponsorträff i Gavlerinken där åhörarna fick ta del av den omtalade treårsplanen. Man hade även chansen att ställa frågor till klubbdirektören Michael Campese, vice ordförande Peter Bergström och sportdirektör Andreas Dackell.

På frågan om hur man ska ersätta flyktade stjärnbackarna Ryan Gunderson och Simon Bertilsson kom följande svar från sportdirektör Andreas Dackell.

Nämligen att man ska vara på gång att värva en "toppback". Vem det är eller när han presenteras förblev dock hemligt.

– Jag kan tyvärr inte säga någonting just nu vem det är. Men vi siktar in oss på en ny back av den kalibern som ska gå in och ersätta i den rollen, menar Dackell.

Brynäs saknar även ett par namn på forwardssidan och även här är Andreas Dackell tydlig.

– Det är en center för förstakedjan och en till två forwards för toppkedjorna vi jobbar på just nu. Vi hoppas kunna presentera något snart.

Om någon av dessa platser tas av Anton Rödin som nu är hemma i Gävle igen – är oklart.

Under dagen håller Brynäs tre olika träffar. Under den första, på fredagsmorgonen, presenterade klubbdirektören Michael Campese den omtalade treårsplanen.

Rent sportsligt innehåller den följande i korthet:

► Herrlaget: Har som mål att år ett nå kvartsfinal, år två semifinal och år tre vara i final.

► Damlaget: Samma som för herrarna. Kvart, semi och final.

► Publiksnitt: 6 200 (som varit Brynäs bästa siffra senaste tio åren, i år var snittet 5 231)

► Omsättning: 180 miljoner kronor. (Idag omsätter Brynäs runt 150 miljoner)

► Eget kapital: 22 miljoner kronor. (Senaste bokslut visade ett eget kapital på 14 miljoner)

Michael Campese utvecklade såklart målbilden och sa bland annat så här:

– Självklart vinner vi gärna redan nästa säsong och Brynäs ska alltid ha förutsättningar att vinna de tävlingar vi ställer upp i. Men målen måste vara greppbara. Därför går vi inte ut och värvar ihop ett lag och äventyrar vår ekonomi med målsättning att vinna SM-guld nästa säsong.

– Därför sätter vi ett mål där vi höjer oss en bit i taget. Samma för publiksnittet, vi vill jobba varje dag för att de två första åren höja snittet med 250 personer per säsong och sedan år tre öka med ytterligare 500.

Micke Campese berättar även att när han kom till Brynäs för ett år sedan fanns det 24 olika mål, runt ekonomi, publik, sportsliga framgångar och så vidare inom klubben.

– Vi nådde fem av de där 24 målen. I framtiden behöver vi slå de mål vi sätter upp. Den situation vi är i nu går inte att vända över ett år, utan bygger på långsiktighet, säger han och presenterade även en vision för en tioårsperiod.

Den ser ut så här i korthet

►Över tid bli mesta mästarna – det vill säga ta fyra guld på herrsidan.

►Damlaget: Vinna tre SM-guld

►Publik: 7 000/snitt

► Omsättning ska över tio år öka från dagens 150-160 miljoner till 300 miljoner kronor.

► Eget kapital: 50 miljoner

Från scenen var Brynäs också självkritiska och Micke Campese var tydlig med att rekrytering inför den gångna säsongen inte varit optimal.

– Där har vi inte lyckats så bra totalt sett. Hade vi varit skickliga nog i det arbetet hade vi inte kommit elva i tabellen i år, säger Campese.

– Men vi har rannsakat oss själva. Lyssnat och tittat på alla bitar. Likväl hur vi får mer publik till hallen som hur vi ska vinna mer på isen.

I ett led att vara öppna och transparenta har Brynäs bjudit in till tre olika möten under fredagen. För övrigt i samarbete med Sporten och Hockeypuls. Där GD och AB:s reporter Karin Johansson är moderator.

Hon ledde frågestunden på fredagsmorgonen och kommer även göra det i eftermiddag, då det är öppet för medlemmar att ställa sina frågor.