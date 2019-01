Sånt deppigt slut det blev, Brynäs – tappade ledningen i slutet och föll tungt

Brynäs har förlorat flera matcher i rad nu och är inne i en riktigt formsvacka. Och hemmaspelet är under all kritik just nu.

Men det såg ändå ut att kunna bli en seger när förre Brynäsmålvakten tappde in Nicklas Danielssons skott mellan benen.

Men 2–1-ledningen förbyttes i slutskedet till förlust. Först kvitterade HV till 2–2 efter en misslyckad rensning framför mål och sedan missade Brynäs Jocke Rohdin i markeringen framför mål och talangen Isac Brännström satte 3–2 och fixade segern till HV 71.

Matchens snackis 1

Felix Sandströms räddning – och miss. Joel Kellman fintade ned Sandström på isen och skulle bara lyfta in 2–0-pucken i början på andra perioden. Då fick förre Brynäsmålvakten, som spelade sin första match i Gavlerinken mot Brynäs, mirakulöst upp sin vänsterfot och räddade.

I tredje perioden var det inte lika kul för Felix, som lämnade Brynäs för ett år sedan. Nicklas Danielsson sköt och pucken gick mellan benen på Sandström innan den sakta gled över linjen till 2–1.

Matchens snackis 2

Gavlerinken höll andan. Marcus Ersson tappade skäret i eget sarghörn och föll handlöst mot sargen. Samtidigt kom HV-spelaren Anton Bengtsson bakom och ramlade rakt in i ryggen på Ersson. Det såg riktigt otäckt ut, men Ersson reste sig och kom tillbaka i spel i andra perioden. Bengtsson blev utvisad (tveksamt dömt) och då satte Kellman 1–0 till Brynäs i power play.

– Vi gick in och konstaterade att inget var fel, lite obehagligt när det knakar till i ryggen förstås. Såg ju leksingen Forsberg (Tobias, som skadades svårt när han for in i sargen för en tid sedan) så det var tur man klarade sig, sa Marcus Ersson till Cmore i andra pausen.

Matchens tre stjärnor

1. Simon Önerud, HV 71

Har varit med att sänka Brynäs förr. Nu gjorde guldhjälten från 2017 comeback efter skada och var så där retligt bra som bara han kan vara – just mot Brynäs också.

2. Victor Söderström, Brynäs

Placeringssäker och lugnet själv med pucken. Victor är ännu inte myndig i ålder, men på isen uppträder 17-åringen stundtals generalmässigt. Ännu bättre nu när han får spela i par med Simon Bertilsson. Men tyvärr smolk i bägaren då duon var inne på HV:s 3–2-mål.

3. Marcus Ersson, Brynäs

Bröt i det närmaste ryggen i första perioden – reste sig och kom tillbaka i spel och har verkligen visat tränaren att han vill spela – också när backsidan så småningom blir fulltalig. Verkar också ha växt av att spela med Ryan Gunderson. Duon var dock inne på 2–2-målet vilket var starten på tunga slutminuter.

Matchfakta

Brynäs–HV 71 2–3 (1–0, 0–1, 1–2)

Första perioden: 1–0 (14.30) Joel Kellman (Ryan Gunderson, Jesper Boqvist), spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1–1 (07.53) Nils Andersson (Sebastian Wännström, Mattias Tedenby), spel fem mot fyra,

Tredje perioden: 2–1 (02.58) Nicklas Danielsson (Joel Kellman), 2–2 (13.55) Markus Ljungh, 2–3 (17.46) Isac Brännström (David Gustafsson, Christoffer Törngren).

Utv, BIF: 1x2. HV: 2x2.

Skott: 23-24 (5-8, 12–6, 6–10)

Domare:Mikael Holm, Daniel Winge.

Publik: 4 032