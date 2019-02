Tommy Sjödin om tiden efter Brynäs, återkomsten till moderklubben och nyckeln för Timrå IK: "Då löser det sig"

I november tvingades Tommy Sjödin lämna uppdraget som huvudtränare i Brynäs.

Nu står det klart att Sjödin beger sig hem till Timrå igen, efter över 30 år i andra klubbar.

– Det känns jättespännande och roligt att få kliva in och jobba med det här. Det känns som att Timrå har velat haft in mer folk i båset en längre tid så att få komma in och bidra med den kunskap och erfarenhet som jag har känns utmanande.

Brynäsprofilen berättar att hans erfarenhet från kvalspel blir viktig och att han hoppas på att kunna förbereda spelarna på det som väntar.

– Det blir kvalet som är i fokus och nu har vi en bra tid på oss att bygga upp något bra tills dess. Jag har spelat tre kvalserier så jag vet lite om hur det fungerar kring de bitarna. Jag hoppas kunna bidra och hjälpa till på det sättet och även komma med lite inputs gällande backarna och hjälpa dem framför allt med deras spel i egen zon. Vi ska komma väl rustade när det drar ihop sig.

Hur känns det att få förtroendet?

– Oavsett vad man håller på med i livet så är det kul när någon ringer och man får en förfrågan om att vara med och bidra med någonting, så det är inspirerande och glädjande. Jag skulle inte ha gjort det här om det var någon annan SHL-klubb, förutom möjligtvis 'Bulan' (Thomas Berglund) i Luleå som jag jobbat med tidigare.

– Nu får jag chansen här och det känns jäkligt kul. Jag har spelat lite landskamper med Freddan (Fredrik Andersson) och så där också, så det ska bli jäkligt kul.

Vad är nyckeln för att Timrå ska hålla sig kvar i SHL?

– Nyckeln är att vi hittar en glädje och harmoni, och inte får det här tunga oket på axlarna. Vi måste känna att vi kan hålla i klubban på rätt sätt. Man är ofta inte någon sämre hockeyspelare än när säsongen började, utan det är mentala saker som hänt, så det gäller att kunna släppa på anspänningarna och komma ut med bra självförtroende. Då löser det sig.

Sjödin berättar att han sedan han fick lämna Brynäs har försökt att njuta av ledigheten.

– Det är första gången på hur många år som helst som jag haft möjlighet att göra andra saker. Jag har varit på semester i Thailand och slappnat av lite, men samtidigt har man funderat kring situationen som har varit. Jag har försökt hitta harmoni och försökt leva i nuet bara, och försökt njuta av att vara ledig.

Men han vill inte gå in på hur sista tiden var i klubben.

– Jag har inte pratat med någon om det och jag låter det vara lite. Jag kanske pratar om det någon gång längre fram men jag vill inte göra det just nu. Jag suger på den och ska gå in i det här med Timrå till hundra procent.