SIF-damerna föll i målkalas på bortaplan – tvåmålsskytt fick högst betyg

Det var rena rama målfyrverkeriet i första halvlek. Sandvikens IF spelade riktigt bra fotboll och hade tidigt både 0–1 och 1–2 efter mål av först Wilma Sjöbeg och sedan Jenny Stadin – samt bud på 1–3 efter en kvart genom Colleen Kennedy – innan Kalmar fick ordning på sitt spel och lyckades både kvittera och genom ett straffmål ta ledningen före paus.

Jenny Stadin fick chansen från straffpunkten tidigt i andra halvlek, och med sitt andra mål i matchen fixade hon 3–3.

Efter det visade dock Kalmar varför laget inför matchen låg sexa i serien –numera femma – medan SIF befinner sig under nedflyttningsstrecket.

Hemmalaget tog över mer och mer och kunde rulla ut SIF-försvaret vid flera tillfällen. Tabby Tindell gjorde både 4–3 i 65:e och sedan 5–3 i friläge 81:a och fullbordade därmed ett hattrick.

Nu väntar en riktig ödesmatch för Sandvikens IF. Kommande lördag står Kvarnsveden för motståndet på bortaplan, ett Kvarnsveden som är just ovanför nedflyttningsstrecket (två poäng före SIF) och som spelar sin match i 22:a omgången under söndagen.

IFK Kalmar–Sandvikens IF 5–3 (3–2)

Målen:

0–1 (4) Wilma Sjöberg, en långboll nådde Colleen Kennedy, vars skottförsök stoppades – bollen till Sjöberg som kallt placerade in bollen från straffområdesgränsen.

1–1 (13) Mimmi Asperot, fick omarkerad i SIF:s straffområde skicka in kvitteringen när hon direktstyrde en lång frispark i mål.

1–2 (14) Jenny Stadin, avslutade ett fint anfall från en position inne i boxen efter först djupledsboll av Amanda Hagelberg och därefter precist inspel från kanten av Colleen Kennedy.

2–2 (36) Amanda Persson, SIF-backen Emma Gabrielsson blev bortvänd och fick se motståndaren skicka in bollen till Persson, som lyckats smita ifrån Klara Spångbergs bevakning.

3–2 (40) Tabby Lindell, tog hand om den straff som orsakades när Hagelberg onödigt gjorde ner Sofia Olsson.

3–3 (50) Jenny Stadin, sköt in bollen i nät från straffpunkten.

4–3 (65) Tabby Tindell, avslutade fint Kalmaranfall där ett alldeles för snällt SIF-försvar rullades bort.

5–3 (81) Tabby Tindell, fick ett friläge när spelet vände och gjorde inget misstag.

Hörnor: 5–2 (2–0).

Varningar, Kalmar: Linnea Svensson. SIF: Klara Spångberg.

Domare: Elis Kvrgic.

Sandvikens IF (4–4–2)

Målvakt

Tea Lundmark 3

Försvar

Klara Spångberg (84) 2

Amanda Hagelberg 2

Emma Gabrielsson 3

Nellie Johansson (79) 2

Mittfält

Elin Bimer (46) 2

Kim Sundlöv 4

Wilma Näslund (46) 2

Jenny Stadin 5

Anfall

Wilma Sjöberg 4

Colleen Kennedy 4

Ersättare

Sanna Öhlund (46) 2

Jessica Backman (46) 3

Therese Svensson (79) -

Stina Huss (84)

Spelade ej: Alva Engstrand (mv).

Snittbetyg: 2,92.

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.