SIF föll tungt – och tappade serieledningen: "Vi saknade den attityd som krävs för att vinna"

Förlusten mot förra säsongens elitettanlag var SIF:s blott andra för säsongen. Men båda har kommit på hemmaplan och båda har kommit nu när serien gått in i sin slutfas.

Och den här förlusten ser ut att kosta seriesegern och chansen att kvala till elitettan.

– Vi får se till att prestera ordentligt i de två återstående matcherna och se vad som händer, säger Marcus Larsson.

SIF har kvar att möta Rimbo borta och Enköping hemma.

Toppkonkurrenten Bollstanäs, som nu gick förbi efter 3–2 mot Hille, har Gefle IF på Gavlevallen i nästa omgång och sedan Gamla Upsala i den sista omgången.

Bollstanäs har 52 poäng mot SIF:s 50 – men dessutom bättre målskillnad.

SIF fick en tuff start mot Ljusdal som tog ledningen genom Johanna Olsson redan efter tio minuters spel. Ljusdalsforwarden utnyttjade en långboll som egentligen var en rensning och placerade in bollen bakom Moa Altin Elfving.

Målet gjorde att SIF redan i 20:e minuten gjorde ett dubbelbyte.

– Vi var tvungen att få in mer kraft på mitten, säger Marcus Larsson.

Han flyttade då in Maja Hansson på mitten och Jessica Larsson som kom in fick ta dennes plats som vänsterback. Samtidigt kom Nellie Johansson in som högerback och Evelina Larsson flyttades upp på mitten.

Det gav ingen omedelbar effekt. Men efter paus, sedan man även bytt in forwarden Sarina Bolden blev det mer fart i hemmalaget.

Men offensiven kom av sig när Johanna Olsson gjorde 0–2 i 54:e minuten.

– Vi släpper egentligen in två likadana mål när både våra mittbackar flyttar fram samtidigt.

Därmed blev det en ordentligt uppförsbacke för SIF.

Visserligen kom reduceringen till slut. Det var Simone Edefall som var fräck och tuff i en tilltrasslad situation och till slut rullade in 1–2 – men då stod klockan på 86 minuter.

Och sedan fick inte SIF några riktiga chanser till kvittering.

Matchen gled laget ur händerna – och därmed serieledningen också.

– Vi hade behövt den attityd vi hade i bortamatchen mot Gamla Upsala förra helgen. Nu var det nervöst och de var tamt - och det räcker inte när Ljusdal kommer hit och gör exakt det vi skulle göra.

Två matcher kvar.

– Vi får fokusera på vårt. Att vinna matcherna och sedan får vi se vad som händer, säger Marcus Larsson.

FAKTA/Div 1 damer

Sandvikens IF–Ljusdals IF 1–2 (0–2)

Målen: 0–1 (10) Johanna Olsson,0–2 (49) Johanna Olsson, 1–2 (86) Simone Edefall.

Hörnor: 4–2 (1–2).

Varningar: inga.

Domare: Emma Wesselgård.

SIF:s tre stjärnor

3: Evelina Larsson, mf.

2: Sarina Bolden, f.

1: Jessica Backman, vb.