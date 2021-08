SIF kastade om i startelvan – men 2xWilma ordnade segern

Det var dock inget vågspel som SIF försökte sig på – utan snarare en kalkyl för framgång längre fram.

– Alla i truppen måste få en möjlighet att spela in sig på det sätt vi vill spela fotboll, säger tränaren Fredrik Andersson.

Och – det här:

– Vi har ett tätt spelschema. Cupmatch förra tisdagen, match i lördags och nu och så spelar vi på lördag igen. Nu hade vi en möjlighet att balansera lite i truppen och då gjorde vi det.

Demi Pierre har lämnat laget och Sverige för collegespel och i startelvan fanns bland annat Line Forsvall, nyligen uppflyttad i A-laget.

Det var en av flera växlingar i uppställningen i förhållande till segermatchen mot Gamla Upsala i lördags.

I startelvan fanns nu även målvakten Lotten Fahlberg och även Klara Kempe Kivi medan spelare som målvakten Linnea Lif Jonsson, Karin Weinacht (matchvinnare i lördags), Wilma Näslund, Josefin Blom och Zabrina Koont fanns på bänken vid avspark.

SIF hade dock lite problem med att få upp tempot i den första halvleken och därför var det mållöst i paus.

– Men vi hade ett bra snack i paus och vi hittade mer rätt i den andra halvleken, säger Fredrik Andersson.

Ett tidigt ledningsmål av Wilma Sjöberg hjälpte också till och gav SIF en ledning. Chanser att utöka den fanns, men inte förrän inbytta Wilma Näslund gjorde 2–0 i 74:e minuten så var segern helt säkrad.

Just Näslund, Weinacht och Blom byttes in en bit in i den andra halvleken.

SIF möter på lördag Kvarnsveden på Jernvallens VM-arena. En match Sporten direktsänder.

Högerbacken Alice Hedström fick i matchen sin tredje varning för säsongen.

– Vi håller på och kollar. Det står lite olika i tävlingsbestämmelserna. I fjol blev man avstängd först efter fyra varningar i serien, men vi ska reda ut vad som gäller.

Trots segern tappade SIF serieledningen eftersom Gamla Upsala slog Kvarnsveden med 5–1 och gick förbi på bättre målskillnad. SIF möter just Kvarnsveden på lördag.

FAKTA/Fotboll, div 1 damer

Selånger–Sandvikens IF 0–2 (0–1)

0–1 (50) Wilma Sjöberg, nick.

0–2 (74) Wilma Näslund.

Varningar, Selånger: Denice Persson Feist (27). SIF: Alice Hedström (51), Wilma Näslund (85)

Domare: Michaela Backlund.

Publik: Ingen uppgift (Selånger IP)

Nästa match, lördag: Kvarnsveden (h kl 13).