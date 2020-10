SIF:s drag inför viktiga matchen – tog minibussarna till träningarna: "Vi har haft problem med fästet tidigare i Karlstad"

Fyra raka segrar visar på stark höstform för Sandvikens IF i norrettan.

Ändå gör man så här – flyttar träningarna till Mariehov i Forsbacka.

– Att spela på naturgräs under höstarna är något annat än under somrarna – så därför har vi kört i Forsbacka torsdag och lördag, säger tränaren Pelle Olsson.