SIF:s succélån ställs mot gamla lagkamrater: "Det går inte att slappna av i det här laget"

SIF möter i lördagseftermiddagens tredje match i norrettan faktiskt serieledarna – en överraskande sådan:

IFK Luleå, dit 20-åringen var utlånad under merparten av säsongen i fjol, slog först Gefle IF efter ett sent straffmål med 2–1 och följde sedan upp med 3–1 Assyriska hemma på Nyabvallen.

Och Luleå vann faktiskt mot just SIF på hemmaplan i fjol.

– 1–0, och här på Jernvallen blev det ett kryss, säger Isak Bråholm, som verkar gilla det minnet – men har något annat i kikaren nu.

Nu har SIF startat med 2–0 mot Sylvia och 0–0 mot Brommapojkarna – och om det säger Bråholm så här.

– Vi var inte nöjda med resultatet mot BP, men vi har hållit nollan i båda matcherna och det visar på styrka. Vi har spelat med både högt och lågt försvar, så vi har blandat där.

– Men vi har mer att trycka på offensivt. Vi har mer att hämta där.

Bråholm lånades in sent från Sirius, men har startat i SIF:s inledande matcher och spelat 90 minuter i båda – och imponerat. Trots olika roller. Mot Sylvia spelade han centralt tillsammans med André Jernberg på ett fyrmannamittfält. Mot BP på ett tremannamittfältet med Yannick Mukunzi närmast sig. Och då blev det mer fysiskt spel i mittfältsdueller.

– Det här var förväntat. Tränarna säger att de ser mig användbar i olika positioner och känner mig trygg i båda. Jag är glad bara jag får spela.

För det är det han är i SIF för att göra. Utan att ha någon förtur. Det handlar om att förtjäna speltid.

– Jag är ju utlånad för att få speltid och för att utvecklas. Men jag har gått från ett bottenlag till ett topplag.

– Det är hård konkurrens i Sandviken, speciellt på mittfältet. Så man måste ligga på sitt absolut bästa varje dag.

Det passar dig?

– Det är bra. Man slappnar aldrig av. Om man startar så kör man. Om man börjar på bänken och kommer in så kör man.

– Och även om det är tuff konkurrens så är det bra stämning i laget. Det är skillnad på vad vi gör på planen och efteråt i omklädningsrummet. Alla är proffs på det sättet.

Nu väntar alltså möte med gamla kompisar.

– Ja, jag känner rätt många i IFK Luleå.

Mittbacken William Olausson har skickat in två straffar, både mot GIF och mot Assyriska.

– Ja, han är en bra straffskytt – men vi får väl se till att han inte får den chansen.

Bråholm lånas den här säsongen av allsvenska Sirius, en klubb som han tillhört sedan 2011.

– Jag har växt upp med klubben och sett den utvecklats, säger han – och det är naturligtvis en självklarhet att han ser sig själv i allsvenskt spel där i framtiden.

SIF tränade fredag morgon innan man sedan satte sig i bussen norrut. Först till Skellefteå där man sov och sedan vidare till Luleå lördag. Sedan blir det nattbuss hem efter matchen.

FOTNOT: Sporten TV-sänder lördagens match IFK Luleå–Sandvikens IF med avspark kl 16.00 på vår sajt.

–