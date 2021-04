SIF-tränaren markerade efter krysset mot BP: "Det är två tappade poäng"

► Höjdpunkter: Här har ni ribbträffarna, svettiga räddningen och hörndramatiken i slutminuterna i SIF-matchen

Därmed har han också, om ingen uppfattat det tidigare, angett tonen för Sandvikens IF:s ambitioner härifrån och resten av den här säsongen, minst.

– Vi spelar för att vinna, oavsett om det är BP, Gefle eller Luleå.

– Därför finns det en besvikelse i spelartruppen och tränarteamet. Den visar vilken inställning vi har och vad vi vill göra. Man ska inte gå härifrån och vara nöjd bara för att det var BP vi mötte.

Speciellt med tanke på hur matchen utvecklade sig. BP inledde starkast och hade de hetaste chanserna i inledningen, det ska klargöras.

Men sedan stängde SIF till – och försvarsspelet var något som Falk därför kunde tillåta sig att vara nöjd med.

– Efter deras två första chanser har de inte något högkvalitativt. Vi försvarar oss bra i boxen. Vi är bra mot inlägg mot bortre stolpen. Vi blockar skott utifrån. Vi var tajta, och det var vi även mot Sylvia.

Det här gav en händelseutveckling som skickade SIF framåt i banan.

– Det är tungt att möta oss. Det blev mycket bolltapp för BP och det är en sak vi ska ta med oss.

Det är dock här det hade behövts något mer för att en poäng skulle ha blivit tre – skärpa i offensiven.

– Vi behöver vara skickligare. Vi har några nästanlägen, men får inte den där sista träffen i passningsspelet.

Därför kom SIF inte fram till något riktigt hett försök att göra ett ledningsmål.

– Tajmningen lämnar mer att önska.

Tränarteamet i SIF gjorde några intressanta ändringar i startelvan jämfört med den mot Sylvia. I mål stod Hannes Sveijer, lån från Sirius. Och i backlinjen debuterade Kevin Pacha, som plockades in i truppen från SAIK några veckor före premiären.

– Han kastades direkt in i hetluften. Han skötte det försvarsmässigt bra. Han är fysisk och växte in i matchen. Han kom in i truppen för att konkurrera och det gör han. Det är de som presterar bäst i veckorna som får spela, säger Falk.

SIF valde också att spela med fyrbackslinje (4–3–3 som helhet) och där var Olof Mård tillbaka från start. Han utgick dock i paus efter en smäll och Emil Molin hoppade in igen.

SIF möter i nästa match IFK Luleå på bortaplan på lördag.

