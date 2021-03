Kevin Pacha kom till SAIK under förra året från Enköping och har under perioder tränat med Sandvikens IF.

Nu är en definitiv övergång klar, en vecka före säsongsstart.

SIF-tränarna om värvningen från nyblivna division 2-laget SAIK:

– Han imponerade stort i SAIK under fjolåret. Som spelare är han en spelskicklig back som gör sitt yttersta för att förhindra målchanser. Han är flexibel då han kan spela på flera positioner i backlinjen.