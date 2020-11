SIF värvar från Gefle IF – igen: "Sandviken är en seriös förening"

Nästa säsong som spelar Sandvikens IF och Gefle IF i samma serie igen.

Derbyduellen har redan börjat: Redan för nån vecka sedan valde Gefle IF:s främste spelare Karin Weinacht att gå över till Sandvikens IF.

Nu har SIF lockat över ytterligare GIF-spelare – bland annat den stora talangen Alice Hedström.