Signar tackar för sig – coronapandemin blev hans sista strid: "Borde ha börjat med provtagning mycket tidigare"

Efter drygt tolv år som smittskyddsläkare i Gävleborg gör sig Signar Mäkitalo nu redo att lämna Region Gävleborg. Några veckors semester väntar innan han börjar sitt nya jobb på Region Sörmland.

När tidningen träffar honom på coronasäkert avstånd utanför hans arbetsplats vid infektionskliniken i Gävle har han klarat av den obligatoriska avtackningen och mottagit hyllningar på löpande band från chefer och medarbetare inom regionen. Signar lovordas för sin arbetskapacitet, sin noggrannhet, sitt engagemang och sina kunskaper.

Han borde vara på toppenhumör. Men han är bekymrad.

– Har du sett de senaste siffrorna? Det är 14 covidpatienter på intensivvården nu. Det är väldigt bekymmersamt. Det här är inte över på långa vägar, suckar han.

Coronapandemin har under lång tid varit Signar Mäkitalos stora arbetsuppgift. Att organisera hanteringen covid-19-sjuka och sprida information i sjukvården och i samhället om hur man undviker smitta och inte smittar andra har upptagit nästan hela hans tillvaro sedan februari. Han har lite svårt att ta in att han snart inte längre har det här det här ansvaret.

– Arbetsintensiteten är så hård att man känner ju liksom inte hinner känna efter. Men visst är det roligt med alla lovord. Det känns som att man ändå gjort något som är ganska bra, säger han.

Att växla ned inför semestern går inte, tycker han.

– Nej, jag jobbar för fullt in i det sista. Och jag har sagt att om det blir väldigt besvärligt så kan jag hoppa in under semestern också. Jag är ju faktiskt anställd hela juni ut, säger han.

Signar Mäkitalo har blivit "Signar" med hela länets befolkning. Det har knappt gått en dag utan att han förekommit i något av Gävleborgsmedierna. Två gånger i veckan har han framträtt vid de livesända presskonferenser som Region Gävleborg hållit. Med lågmält allvar har han trummat in budskapet om att hålla social distans och inte gå till jobbet när man är sjuk.

Den offentliga uppmärksamheten är inget som bekymrat honom, säger han.

– Det är min yrkesroll. Det ingår i arbetet och det får man ta.

Signar Mäkitalo har uppträtt lojalt och professionellt under hela krisen. Men under ytan har det funnits ett missnöje med arbetssituationen och med den syn på smittskyddsläkaruppdraget som han menar att hans överordnade haft. Uppdraget gjordes i höstas om på ett sätt som Signar Mäkitalo inte gillat. Han tappade bland annat chefskapet för regionens vårdhygienenhet. Detta gjorde att Signar till slut bestämde sig för att sluta.

– Alla har inte förstått det arbete en smittskyddsläkare gör i en region, säger han.

När det blev känt att Signar Mäkitalo sagt upp sig hörde Region Sörmland av sig med ett erbjudande om att bli smittskyddsläkare där. Han tackade ja.

- Jag hade ju egentligen tänkt gå tillbaka till att vara infektionsläkare på Gävle sjukhus. Men erbjudandet från Sörmland var lockande. Där har de ett upplägg som passar mig. Där är man som smittskyddsläkare chef över vårdhygien.

Så du kommer att trivas bättre i Sörmland?

– Det hoppas och tror jag. Jag får det som jag vill där. Jag har haft en jättebra diskussion med min blivande chef och övriga ansvariga. Så jag ser fram emot det. Jag kommer ju inte att flytta från Gävle utan bo kvar här och jobba vissa dagar i veckan i Sörmland och vissa dagar hemifrån.

När förstod du att coronaviruset skulle bli ett allvarligt hot i hela världen?

– Det har jag har trott det hela tiden. När de sade i Kina att det bara var ett vanlig förkylning samtidigt som tusentals lades in på sjukhus stod det klart för mig att något var fel. De berättade inte sanningen. Jag vaknade en morgon och tänkte, herregud, det här är rena apokalypsen. Men det sade jag bara till min fru.

Hur tycker du att vi klarat pandemin i Gävleborg och Sverige?

– Det är har inte varit toppen toppen. Det är alldeles för många som dör. Jag har propagerat länge nu för att man måste provta alla som är sjuka. Man har ju först nu beslutat om det. Det är inte en sekund för tidigt.

Om Sverige tidigt att hade inlett masstestning för coronaviruset hade pandemin blivit betydligt lindrigare, tror han och nämner Sydkorea och Island som länder som lyckats väldigt väl med den strategin

– Man sade i Sverige att man inte hade kapacitet. Men kapacitet kan man köpa, säger Signar Mäkitalo.

Vad hade krävts för att få igång sådan testning?

- Det hade behövts tydliga signaler från regeringen.

FAKTA/Signar Mäkitalo

Ålder: 62 år

Bor: I villa i Höjersdal i Gävle

Familj: Hustru Eleonore, tre barn, tre barnbarn.

Yrkesbakgrund: Född och uppväxt i Tornedalen. Började läsa till läkare 1976, blev färdig 1982. Började jobba på Gävle sjukhus 1985. Blev färdig infektionsspecialist 1989. Jobbade under 2000-2005 i Karlstad och Falun. 2006 kom han till Akademiska sjukhuset i Uppsala. 2008-2020 smittskyddsläkare i Region Gävleborg. 2020- smittskyddsläkare i Region Sörmland.

Fritidsintressen: All sorts motion, till exempel löpning, simning, skidåkning. Sång. Läsa böcker, gärna fantasy och science fiction.

Det ska jag göra på semestern: Vila. Städa garaget, tvätta fönster, allt annat man inte hunnit med tidigare. Och förbereda mig för nya jobbet i Sörmland.