Simon är prästen som brinner för hemlösa och flyktingar

Vad kan vara en bättre plats än Hille kyrka för en träff med Simon Hedlund, en av prästerna i Hille församling. Denna dag då termometern närmar sig 30-strecket passar det svala kyrkorummet även av den anledningen.

Men innan Simon, helt klädd i svart utom den vita prästkragen runt halsen, låser upp den gamla dörren på framsidan vill han ta en bild på tidningens bil på parkeringen.

– Bilden ska vara med i Snapchat som jag har med mina ungdomar, säger han.

Simon leder en ungdomsgrupp i församlingen. De hade en träff kvällen före intervjun och Simon vill berätta för dem vad han håller på med.

Men det är inte för att Simon är präst som jag vill träffa honom. Utan det är hans engagemang för de hemlösa som väckt min nyfikenhet. Vi har å yrkets vägnar haft korta telefonkontakter under vintern och nu vill jag veta mer om honom.

I hans röst har hörts styrka men också förtvivlan. Jag har också sett att han skriver insändare, till exempel om det som han kallar det orimliga i att Gävle Energi i vintras satt ett stängsel runt sitt varmluftsutblås mittemot tidningshuset i Gävle, som hjälpt hemlösa. Jag har också hört flera hemlösa och missbrukare prata gott om "prästen i Hille". Och prästen i Hille, det är Simon.

– Att kliva in just i den här kyrkan med den höga salen är en stor känsla. På den här mittgången har flera gått i snart 160 år för att gifta sig, säger han när vi kommer in.

När vi pratar om hemlösa och missbrukare i Gävle påpekar Simon direkt att han inte gör mer än någon annan, men att han så klart bryr sig om dem så som han känner för "sina ungdomar" och för andra människor.

Flera gånger under intervjun hänvisar Simon till texter i Bibeln. Så även nu. I Bibeln står det om utpekade människor som andra behöver ta extra mycket hand om.

– Man kan säga att Bibeln ligger på oss här. Om jag satt där som hemlös eller missbrukare så skulle jag vilja att folk brydde sig. De har det inte så enkelt i samhället. Ett tag var det så att ungdomar spottade på dem på stan. Det är inte kul, säger Simon och fortsätter:

– Ingen av dem är perfekt och det är inte jag heller. Men de är fortfarande människor. De förtjänar fortfarande att någon pratar med dem. Och det är svårare att inte bry sig när man som jag fikat med dem och vet vad de heter.

Innan pandemin började Hille kyrka med sin ungdomsgrupp i samarbete med några andra ordna fika med mackor och sökte upp de hemlösa utanför Gävle tågstation på tisdagskvällar. Det har uppmärksammats i flera medier, något som Simon har svårt att förstå.

– Det störde mig ganska mycket att vi fick jättemycket kredd för det. Det gjorde ont i själen eftersom vi gjorde så lite. Det visar hur lågt ribban ligger vad gäller de hemlösa. Att du som är hemlös får en macka en gång i veckan är som ett mirakel. Andra gör så mycket mer, säger Simon och syftar bland annat på Ria i Gävle som ägnar sig åt socialt arbete och härbärget som pingstkyrkan håller öppet fem nätter i veckan.

– På tal om härbärget. Hur kan man inte ha ett eget härbärge i en stad med 100 000 invånare? Det är helt sjukt.

Att Gävle kommun inte erbjuder ett härbärge åt de hemlösa är något som Simon inte förstår.

Flyktingar är en annan grupp av människor som Simon gärna ägnar sig åt.

– Jag är tredje linjens engagerad, en i reservtruppen. Det är många andra som står längst fram, som präst hinner jag inte vara där, säger han.

Så var det till exempel under hösten 2015 under "århundradets flyktingvåg" som Simon vägrar kalla för flyktingkris. Då ledde han en gitarrgrupp för flyktingar.

Annat som han gör är till exempel samtala med flyktingar som söker asyl i Sverige av religiösa skäl och behöver hjälp med att sätta ord på sin kristna tro. För någon månad sedan hörde en kristen man från Falun av sig för att prata igenom sin tro inför Migrationsverkets bedömning om han är kristen eller inte.

– Intervjuer på Migrationsverket om man är kristen eller inte kan vara helt sjuka. Det finns frågor i deras tester som inte går att svara rätt på. Jag har gjort ett test och jag misslyckades.

Det som Simon kan göra nu är att bli bättre på gällande regelverk.

– Jag försöker utbilda mig för att kunna engagera mig bättre. Jag pluggade socialrätt en termin för att bättre förstå exempelvis de hemlösas rättigheter. I höst ska jag läsa asyl- och flyktingrätt. Det som behövs är många händer som bryr sig och då behövs också de som kan mer. Eftersom jag är bra på att plugga, och har redan pluggat sjukt mycket, så det är min gåva som jag borde använda mer.

Pandemin påverkar även kyrkans och Simons arbete. Simon pratar om att många har mått dåligt under pandemin i sin ensamhet eller på grund av ekonomiska problem. Psykosociala problem och larmrapporter om ökat våld i hemmet bekymrar honom.

– Många behöver stöd. Risken finns att stödresurserna minskar när behovet ökar. Men jag har också under pandemin sett att när behoven blir tydliga ställer folk upp. En eld att hjälpa till tänds, säger han och berättar hur Hille med hjälp av volontärer snabbt var igång i början av pandemin med utkörning av matkassar till de som på grund av smittorisken höll sig hemma.

Vi måste avsluta intervjun i det svala kyrkorummet. Om någon timme ska han ha ett samtal med ett par som ska gifta sig.

Mer om Simon Hedlund

Ålder: 28 år.

Bor: i Uppsala tillsammans med sin fru. Men han kommer från Gävle och är uppvuxen i Andersberg.

Vad hade du blivit om inte präst? "Jag har inte haft nån plan B. Kanske hade jag gjort någonting med juridik."

Det här visste du inte om Simon: Han tycker om att fundera och länge. "När jag var liten kunde jag sitta nästan en timme på toaletten och bara tänka, använda fantasin. Jag har fortsatt med grubblandet, stundtals på toaletten fortfarande."

Vad är den senast lästa boken? "Förvandlingen" av Frantz Kafka.

Vad längtar du mest efter när pandemin är över? Att få krama om sin mamma och att åka till Island med sin fru och träffa hennes föräldrar.