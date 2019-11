Simon Ridell: Därför lyste Rådhuset i brinnande orange på måndagskvällen

På måndagskvällen promenerade ett fackeltåg genom centrala Gävle, på Rådhustorget var Rådhuset upplyst i brinnande orange färg och 182 marschaller tända runt Gudinnan – en för varje kvinna som kontaktat kvinnojouren Blåklockan och tjejjouren Vulcana hittills under 2019.

Lisa Pehrsdotter, tidigare medarbetare på Arbetarbladet och nu engagerad i Blåklockan, konstaterade att den siffran kommer att stiga betydligt innan året hinner ta slut, då de märkt av en ökning i antalet kontakter på senare tid.

Gävles rådhus var inte ensamt om att lysa upp mörka november lite som en fackla modell större, världen över lyste städers kändaste byggnader upp med orange färg för att uppmärksamma 25 november FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

I Gävle var det en fin och kraftfull kväll som gav hopp om bättring, en kväll som fler borde ha bemödat sig att närvara på trots att kylan biter i kinderna så här års – inte minst för att de där 182 marschallerna absolut inte ska bli fler.

I år fick en man möjlighet att tala under manifestationen, Stefan Björling från MÄN – en ideell feministisk förening som nyligen fått en Gävlesektion och som arbetar för att omdefiniera maskulinitet med reflekterande samtal män emellan som främsta verktyg. I anslutning till fackeltåget och manifestationen höll de sedan i sitt första offentliga arrangemang på Sjömanskyrkan där de bjudit in psykoterapeuten Johan Pliakas från Stickan Gävle, som finns till för män i kris, för att berätta om varför män utövar våld, "Varför slår män kvinnor?" hette föreläsningen.

Att föreningen MÄN är rätt på det med att satsa på reflekterande samtal framgick med all tydlighet under Johan Pliakas föreläsning – under rubriken "Vad är samstämmigt med dem som utövar våld?" fanns bland annat punkter som bristande självkänsla kopplat till tidigare utsatthet i barndomen, en subjektiv upplevd känsla av utsatthet som måste tryckas undan eller förvaras, svårigheter att vara i sig själv, att reflektera över sig själv och sätta ett värde på sig själv.

Där kommer MÄN in och erbjuder möjligheten att faktiskt reflektera över mansrollen och vad den gör med en. Det är ett smart sätt att ta sig an problematiken och det är bara att hoppas att det får ordentligt fäste här i Gästrikland. Måndagskvällen visade med all önskvärd och fasansfull tydlighet att det behövs.

Men MÄN jobbar i uppförsbacke, publiken i Sjömanskyrkan bestod inte av ens 50 procent män tyvärr. Det är ändå kvinnorna som intresserar sig mest för den här kampen, fortfarande är det få män som är villiga att se till sig själva, gräva i det undantryckta och på allvar börja fundera vad de kan göra bättre. För alla kan bli bättre.

Det mest tröttsamma av allt är för övrigt när dessa killar och män anklagas för att engagera sig feministiskt enbart för att få uppmärksamhet och beröm från kvinnor. Kan något bli mer kontraproduktivt än sådana svepande anklagelser? Högst tveksamt.