Simon Ridell: Därför oroas jag inte av personkulten runt Anders Tegnell

Han har varit i Sveriges och till viss del också världens blickfång i snart tre månader nu. Innan dess var det knappt någon som hört hans namn men nu finns det en Facebook-grupp som heter "Vi stöttar Anders Tegnell och Co" med 88 000 medlemmar, otaliga t-shirts med hans ansikte på, affischer med texten "All makt och Tegnell – vår befriare" och på Södermalm i Stockholm har en snubbe som heter Gustav Lloyd tatuerat in honom på överarmen i en studio som, givetvis, heter "Myndigheten".

Det finns ingen riktig hejd, nej.

I Filip Hammar och Fredrik Wikingssons podcast säger de, på deras typiska manér, att Anders Tegnell besitter ett "storkukslugn" då han blir uppringd av amerikanska talkshowen The Daily Show med Trevor Noah och väljer att ta videosamtalet på T-centralen i Stockholm, känt för urusel mobiltäckning. Filip och Fredrik förundras också över hur han behandlar Borås Tidning och en av världens mest kända talkshow-programledare på samma sätt. Jag skrattar och håller med, det går inte att göra annat än att fascineras av lugnet och obryddheten Anders Tegnell visar upp när han ställs inför ett digitalt möte med en världsstjärna. I detta ligger hela förklaringen till varför han blivit populär.

När man staplar upp en del av alla hyllningar som flugit Anders Tegnells väg sedan han trädde in i rampljuset på det här viset blir det tydligt att vi har att göra med en regelrätt personkult och det ter sig heller inte så värst märkligt att många nu varnar för att sådant är farligt, ohälsosamt och dumt.

Själv är jag mindre oroad. Eller ja, inte alls oroad. För kulten runt Anders Tegnell handlar inte om var han står i en debatt, det handlar inte om att han är ansiktet utåt för en stark åsikt utan snarare om att han förkroppsligar ett förhållningssätt som är på väg att bli inne igen 2020 efter att under många år befunnit sig på utelistan – nämligen att agera efter fakta och inte känslor. Folkhälsomyndighetens förhållningssätt, det som Anders Tegnell blivit affischnamnet för, är att inte rekommendera några åtgärder som inte står på en solid grund hämtat ur forskningen.

Det är de totala nedstängningarna vi sett i andra länder som är resultatet av att låta känslorna ta över. Politiker har sedan många år tillbaka gått allt mer åt att spela på människors känslor och lägga förnuftet åt sidan. Anders Tegnell och Folkhälsomyndighetens skvallrar istället om att någon slags brytpunkt kan vara här – för de har fått människor uppspelta över det tråkiga och långsiktiga, de har fått människor att vilja ta det odramatiska, känslobefriade och genomtänkta i försvar.

Personkult? Absolut. En farlig sådan? Absolut inte. I det tidevarv vi lever i går det knappt att förändra någonting utan att sätta en person i centrum och i det här fallet tar vi steg mot ett vettigare samhälle där känslan får ta ett steg tillbaka.

På andra sidan om allt det här står det en och annan högerpolitiker och försöker få det till att det är en åsikt Folkhälsomyndigheten marknadsför på sina presskonferenser, när det i själva verket är den mest faktagrundade strategin på jorden just nu. Sverige tar sig an denna kris med hjälp av det vi vet sedan innan genom vetenskapen och inte med gissningslekar, som vissa vill få det till.