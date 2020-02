Simon Ridell: Den som inte kan betala får bara iskyla från vinstmaskinen Gävle Energi

Nyheten om Gävle Energis gallerbur som stängslade bort värmen för hemlösa som sovit under ett varmluftsutblås blev en av hela rikets stora snackisar under helgen. Under måndagen fick haveriet en fortsättning då Gävle Energi satte upp ett ännu större stängsel.

De stora kvällstidningarna hakade på efter Arbetarbladet och GD:s rapportering, sociala medier-fenomen som Dyngbaggegalan på Instagram likaså och upprördheten var i stort sett lika uppeldad överallt – utöver ett fåtal, tyvärr obligatoriska, galningar som tycker att människor som bryr sig om människor är "godhetsknarkare" och gott kan bjuda hem de hemlösa då om de nu är så himla goda.

Vi får väl börja i den änden innan vi går in på den nya utvecklingen i den här deprimerande historien. "Godhetsknarkare" är kanske högertrollens mest tröttsamma begrepp och plockat ur samma byrålåda som exempelvis klassikern "vänsterbliven". Att det ens används säger mest om hur många högeranhängare tänker – det vill säga; inte alls eller i alla fall tankar helt befriade från empati.

Att sedan ta ner det på individnivå, att mena att de som faktiskt värnar om utsatta människor ska visa att de gör det på riktigt genom att "öppna sina hem" är också typiskt högertänk och känns igen från andra sammanhang, som flyktingdebatten. Det här är inget som vi löser med hjälp av att vissa individer som kan och bryr sig tar tag i det – utan social utslagning är sådant som samhället kollektivt måste ta tag i. Det är en självklarhet.

Det handlar om ett liknande feltänk som högern har när de tror att världens fattigdom ska utrotas genom att några rika ägnar sig åt filantropi och skänker exakt hur lite eller mycket de vill till exakt det de vill, istället för att att göra rätt för sig som andra och bidra med skatt som leder till investeringar i välfärden. Välgörenhet kan inte ersätta skatt och att någon välvillig privatperson öppnar upp sitt hem för hemlösa löser på samma sätt absolut ingenting.

Nyligen startade världens rikaste man Jeff Bezos, Amazons VD, Bezos Earth Fund och hostade upp en enorm summa på 100 miljarder till klimatinnovation. Andreas Gustavsson på ETC uppmärksammade det i en bra opinionstext nyligen där han skrev "Investeringar kan öka om miljardärerna gör rätt för sig. Vill de sedan addera välgörenhet, är det naturligtvis en välkommen bonus". Så är det. Klimatet behöver satsningar, kampen mot fattigdomen likaså – det blir för lynnigt och riktningslöst om en stormrik filantrop ska bestämma vad som behövs mest.

Gävle Energis krishantering under helgen bjöd på en hel del kommunikativa snedsteg präglade av panik. Ett Instagram-inlägg från det kommunala bolaget inleddes med "Vi är öppna för kritik" men handlade sedan om att de stängt av möjligheten att kommentera. I högsta grad motsägelsefullt.

Ett annat hade det magstarka inledningsstycket "Vi förstår att det ser illa ut. Det är illa. Det är illa med människor som är utsatta för otrygghet. Det gäller vare sig om man saknar tak över huvudet eller upplever en otrygg arbetsmiljö på sitt jobb".

En inte helt rimlig jämförelse där nej. Man blir minst sagt orolig över Gävle Energis anställdas arbetssituation om de är en hemlös människa utanför deras pumpstation ifrån att ha det lika illa ställt på jobbet som en person utan tak över huvudet. Arbetsmiljöverket måste nog ta en närmare titt på detta.

På måndagen satte Gävle Energi dit ett mer tilltaget stängsel. Det ser möjligen lite mindre cyniskt ut men har förstås i grunden samma unkna människosyn.

Gävle Energi har med detta blivit bolaget som värmer Gävlebornas hem men inte ens kan tänka sig att avvara spillvärme till de som inte har råd att betala deras fakturor. Bolaget är en vinstmaskin år efter år, 190 miljoner blev resultatet 2018.

Det vore onekligen klädsamt om de utökade sitt sociala ansvarstagande i Gävle kommun efter detta spektakulära haveri. De kan börja med att sluta stampa på de hemlösa.