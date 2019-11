Simon Ridell: Det mest slösaktiga hade varit M och KD:s nya bibliotek

Efter majoritetens budget följde, som sig bör, snabbt alla andra. I Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas budgetar blir det mest påtagliga de tre sistnämndas envisa sätt att inte förstå vikten av att satsa på kultur. Inga nyheter där alltså – precis som förväntat råder det kulturskugga i många skuggbudgetar.

Samarbetande oppositionspartierna M och KD gjorde varsin budget för att "synliggöra skillnaden mellan våra partier" som William Elofsson (M) uttryckte det. Överens är de i alla fall om att majoritetens satsning på ett Kulturbildningscenter där Stadsbiblioteket ligger idag inte är något att ha, vilket nådde nyhetssidorna redan innan budgetveckan tog sin början. Att det skulle ligga till på det viset kunde en räkna ut med lilltån – det handlar nämligen om precis det förslag som togs fram när det fortfarande fanns något som hette Alliansen och Centerpartiet och Liberalerna var med på tåget.

Det är knappast konstigt att de vill trycka till just där då C och L numer finner sig i att stötta mer storslagna planer. Sedan har vi förstås den skepsis mot kulturens effekter som genomsyrar de båda partierna som en annan given förklaring.

Jörgen Edsvik (S) sa det bra när han fick frågan om vad han tyckte om M- och KD-förslaget – "En bokförvaringslåda", som dessutom blir undanskymd och besitter betydligt sämre möjligheter till bredd i husets innehåll.

Det räcker med att kolla på bilderna för att inse att vi lika gärna skulle kunna behålla Stadsbiblioteket som det är nu istället för att köra på M och KD:s förslag. Så snacket om att det är ett "lyxförslag" som majoritetens förespråkar blir löjligt, det mest slösaktiga av allt vore rimligtvis att bygga ungefär det vi har idag fast på en sämre plats.

Hur vore det att tänka ett steg längre, M och KD?

En stads kulturverksamheter är på många sätt det som för platsen framåt, en motor för kreativitet där nya idéer föds och förståelse frodas. I den polariserade tid vi befinner oss i är rejäla kultursatsningar viktiga. Halvmesyrer ska vi inte ha att göra med – och faktum är att sådant är ett symptom på en attackvilja mot just kulturinstitutioner som kommer från höger i våg efter våg just nu.

Släpa er bokförvaringslåda långt härifrån.

Om det är kulturskugga i M och KD:s skuggbudgetar så råder det total solförmörkelse i Sverigedemokraternas motsvarighet. De vill givetvis inte heller ta i Kulturbildningscentret med tång och låter också sina hårresande idéer att avveckla Gävle konstcentrum och Gävle symfoniorkester ligga kvar – lite som ett hot om ett mycket sämre och tråkigare Gävle ifall de någonsin skulle få bestämma.

Kanske ska vi vara tacksamma att de gång efter annan ger oss sådana tydliga kvitton på att de inte är något att ha över huvud taget.