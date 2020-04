Simon Ridell: Donald Trump svingar vilt mot allt och alla

Det har väl knappast undgått någon att stämningen har varit negativt laddad mellan den amerikanske republikanen och presidenten Donald Trump och fria och oberoende medier som CNN och New York Times sedan dag ett. Men som med allt annat så intensifieras även detta i och med coronakrisen, faktiskt så till den grad att en kan fundera på om de stora medierna i USA (som inte springer presidentens ärenden) klarar av att vara sakligheten trogen.

Att det blivit ett regelrätt krig amerikanska medier och Trump emellan – som fått en bjässe som CNN att börja tappa fotfästet en aning i rapporteringen tydliggörs av en rubrik som "Trumps melts down in angry response to reports that he ignored virus warnings". Det finns onekligen andra sätt att beskriva skeendet från en omtalad pressträff här om dagen än att måla upp det som att han har en "meltdown", alltså som om han tappat det fullständigt och har ett sammanbrott – för Trump vet nog vad han gör.

Samtidigt vet vi om kontexten att Trump kallat de medier som granskar honom för "folkets fiende nummer 1" länge och väl och med den vetskapen blir det inte värst märkligt att det bits ifrån.

Pressträffen som omnämndes som "omtalad" ovan blev det för att Donald Trump tog ännu ett stadigt och bestämt kliv i auktoritär riktning. En presskonferens som skulle ha handlat om coronaviruset omvandlade han istället till en ren propagandaföreställning för sitt presidentskap. En flera minuter lång film spelades och berättade om hur Vita husets agerande i krisen har räddat "kanske hundratusentals" amerikaners liv. När han sedan fick en fråga om vad han tycker om att de demokratiska guvernörerna diskuterat sinsemellan om hur USA ska kunna öppnas upp igen ilsknade han och sa "när någon är president i USA är hans befogenhet total och det är så det måste vara. Den är total."

Hoppsan. Riktigt så ärlig om sina auktoritära avsikter hade han faktiskt aldrig varit tidigare. För en amerikansk presidents makt är inte "total" utan USA:s grundlag är utformad på ett sätt som gör att den inte blir det, guvernörerna har visst mandat att bestämma hur det ska gå till i deras olika delstater.

Men det är förstås bra för Donald Trump att sakta men säkert flytta sin position åt det hållet, oavsett om det är med handlingar eller med ord.

Den häpnadsväckande presskonferensen, som för övrigt fick CNN och NBC att bryta sändningen mitt under propagandafilmen, blir än mer galen i skenet av att USA blivit det land där coronans framfart är bland de värsta om inte allra värst just nu. I skrivande stund har över 26 000 människor dött till följd av coronaviruset i USA – men Trump han fortsätter slå på stora framgångstrumman och svingar sedan vilt med trumpinnen mot alla som försöker påpeka något annat.

På onsdagen gick han sedan till attack mot en annan "fiende" han identifierat och bestämde sig för att dra in USA:s bidrag till Världshälsoorganisationen (WHO) på 400 miljoner dollar. Det hjälper förstås ingen utom Trump som gillar att ha någon annan än han själv att skylla på.