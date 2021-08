Simon Ridell: En naturkatastrof med påtvingad "skolstrejk för klimatet"

Det skulle ha varit årets första skoldag men det blev inget av den. Istället öppnade sig himlen över Gävle och hällde ut 160 millimeter regn på ett dygn, normalt sett två månaders regnmängd, och skolorna stängdes. 100 millimeter av det regnet kom under två timmar från midnatt till klockan 02 natten till onsdag. Det fanns absolut inget rim och reson i hur det vräkte ner.

Jag var förbi mina föräldrar på kvällen och farsan tyckte jag skulle vara på "stand by" för att kunna komma över och hjälpa till ifall det blev vatten i källaren. Jag skrattade nästan. Det kändes löjligt. Jag såg framför mig att det skulle sippra in lite under källarytterdörren på sin höjd. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle vada runt i källaren med avloppsvatten upp till midjan ett par timmar senare. Farsan var helt rätt ute. Tyvärr.

Så illa blir det väl aldrig här. Det är ju så man tänker. Sådant händer bara folk som bor alldeles vid Testeboåns strand då vårfloden kommer.

Men nej då, år 2021 kan det hända varenda Gävlebo oavsett hur nära eller långt bort de bor från ett vattendrag.

Det är fortfarande märkligt att tänka på hur jag med lätthet knuffade bort både kyl och frys som låg och flöt för att ta mig vidare och se misären längre in i källaren. Jaha, där guppade nalle runt. Jaha, där flyter avloppsrensaren och ja, den hjälper oss inte nu. Oj, där välte hela jäkla orgeln. Nämen är det inte tvättmaskinen som lättat ankar?

Extremväder blir allt vanligare och det kommer inte ta lika lång tid till nästa gång vi alla vadar runt i avloppsvatten igen.

Längs hela gatan var det samma visa. Det verkar inte vara något bostadsområde som klarat sig igenom skyfallet med torra källare. Det här var ett nytt 1998 – men snö som lägger sig ovanpå saker och inte tar sig in överallt och fördärvar är att föredra. Den flytande formen skapar ett rent helvete.

Det var rätt och slätt en naturkatastrof vi upplevde. Och jag hade mycket svårt att dra på smilbanden åt de som skulle göra sig lite lustiga över Gävles sits på sociala medier. Jag brukar alltid skämta men jag orkar inte efter det här. Det här var rakt av noll kul.

Det värsta av allt? Tja, allt pekar på att vi kommer att få vänja oss med skiten. Extremväder blir allt vanligare och det kommer inte ta lika lång tid till nästa gång vi alla vadar runt i avloppsvatten igen.

Det var därför Greta Thunberg satte sig ner och skolstrejkade. Talade nog blev det påtvingad "skolstrejk" för Gävles barn idag.