Simon Ridell: Ett jubel som fastnade i halsen – inte vad vi behövde från Folkhälsomyndigheten

Mer och mer talar för att Sverige har valt rätt väg genom corona-krisen. Nämligen en bredare väg vi kan hålla oss på under en längre tid utan att köra ner i diket totalt. Allt mer pekar på att Stockholm är på väg mot flockimmunitet och i en publikation från Folkhälsomyndigheten konstaterade de på tisdagen att "peakdagen" i huvudstaden med flest infekterade samtidigt passerat 15 april.

Tidigare samma dag hade smittskyddsexperten och Världshälsoorganisationens rådgivare Johan Giesecke dessutom dragit slutsatser i SVT som att 600 000 stockholmare redan haft covid-19 och att 99 procent av dem inte ens märkt av att så varit fallet. Det gjorde han till följd av att ett nytt coronatest som gjorts på blodgivare i Stockholmsområdet visat att minst 11 av 100 hade utvecklat antikroppar – något som också fick forskarna att tro att den siffran egentligen är mycket högre, uppemot 30 procent kanske.

Efter veckor av dåliga nyheter var vi nog alla väldigt mottagliga för positiva rapporter som skvallrade om något slags ljus långt därborta i corona-tunneln. Jag var i alla fall fullt mottaglig och sög åt mig informationen som en svamp, under tisdagseftermiddagen kändes den kropp som mestadels fajtats med olika neurotiska reaktioner på sistone ovanlig lätt och ångestfri – jag måste ärligt säga att det jublades inombords men... Tyvärr, var det ett jubel som fastnade i halsen innan det ens hann yttra sig.

Det var kanske lite tur att det inte hann yttra sig, för det hade kunnat sluta med att jag såg väldigt dum ut.

En efter en plockades de positiva rapporterna isär. Först var det en siffra som visades upp under myndigheternas dagliga presskonferens som gjorde att pannor lades i djupa veck på redaktioner landet över – nämligen att det skulle gå cirka ett bekräftat fall av covid-19 på 1 000 fall totalt, något som i så fall skulle säga att 6 miljoner stockholmare redan smittats. Journalisten Emanuel Karlsten blev först att reda ut hur tusan det gick ihop och det skulle visa sig att det inte alls gjorde det – det blev tydligen "alldeles galet", enligt Lisa Brouwers på Folkhälsomyndigheten.

Istället ska man tolka det som att det är en på hundra och inte en på tusen, enligt matematikern Disa Hansson, något hon rättade till via Karlstens nyhetsblogg. Fortfarande är det en siffra som ger något slags ljus i tunneln, som nu också hänger ihop med Gieseckes bedömning om 600 000 stockholmare, men i det stora hela var det en kommunikationsmiss från FoHM som vi absolut inte behövde just nu. Senare drog de tillbaka hela rapporten. Det vi behöver är myndigheter som inser vikten av att vara så begripliga det bara går för tillfället, när allt de säger vänds och vrids och tolkas av alla möjliga både välvilliga och kritiska krafter. Tydlighet är allt just nu.

Senare samma kväll sprack sedan nästa bubbla, den med undersökningen av blodgivare som pekade på att 11 procent av stockholmarna haft covid-19. Jan Albert, professor i kliniskt mikrobiologi och överläkare, gick ut med att underlaget är osäkert. Transparent och tydligt – men inte ångestfritt. Så måste det ändå vara.