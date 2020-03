Simon Ridell: Hade Pinar Aslan fått bedriva sin forskning i ett SD-styrt Sverige?

Häromdagen gick det att läsa om läraren och forskaren Pinar Aslan på Högskolan i Gävle i Gefle Dagblad. Texten handlar rakt upp och ner om en forskare som hittat något hon brinner för, vill gräva djupare i och verkligen förstå – men den lockade också fram en vilja till reflektion ur ett dystopiskt perspektiv.

En fråga brände i huvudet efter att ha läst den egentligen väldigt odramatiska texten – hur hade Pinar Aslans möjligheter att bedriva sin viktiga forskning sett ut om Sverigedemokraterna fått bestämma?

Pinar Aslan har intervjuat personer som är födda i Sverige men har föräldrar från andra länder. De flesta av de intervjuade personerna har universitetsutbildning och ett yrke som motsvarar den utbildningen. Målet med forskningen har varit att ta reda på hur de från socioekonomiskt utsatta områden som lyckats på arbetsmarknaden kunnat ta sig framåt – "How do they make it?" frågar hon sig i titeln.

"Jag är intresserad av inkludering. Att vi lär oss av dem som det går bra för" berättade hon i GD-artikeln. Det är konstruktiv forskning som för Sverige framåt – hur gick det, mot alla odds som det kan verka, bra för dessa människor? Där finns det utan tvekan mycket för politikerna att hämta in och lära sig om.

Mer förståelse för människorna som bor i de socioekonomiskt utsatta områdena är det som behövs för att bryta den negativa spiralen som sprider den oro som göder Sverigedemokraternas väljarskara. Och det är väl också därför det finns en hel massa anledningar att reflektera över om hon fått bedriva sin forskning i ett Sverige med SD vid makten.

"Socioekonomiskt utsatta områden" är en ordföljd som den konservativa högern ogillar skarpt. För i den ordföljden bor förklaringen till varför bilar brinner, stenar kastas och skott avfyras. Men det är inte en förklaring som är lika lättuggad som den som populisterna sprider, att det eskalerande våldet kommer få ett tvärt stopp om bara invandringen stoppas först.

Att som Pinar Aslan metodiskt leta svar och lösningar med verklighetsförankring – som visar att det inte handlar om ursprung utan om förutsättningar – det är sådant som den konservativa högern med Sverigedemokraterna i första ledet inte vill veta av. Det är verkligheten, den forskningsbaserade och noga analyserade, men det är inte den berättelse Sverigedemokraterna med svans vill berätta.

Den slagkraftiga, enkla men hopdiktade berättelsen om "vi mot dom" vinner tyvärr alltför ofta mot den nyanserande men komplexa bilden som forskningen lägger fram.

I höstas läste jag om ett forskningslag från Ungern som flytt fältet till Linköpings Universitet i Sverige istället. Ni vet, Viktor Orbáns Ungern, även känt som sverigedemokratiska företrädares favoritland att lyfta fram som föregångsexempel. I artikeln berättade sociologen Károly Takács "Några i forskarlaget har hängts ut i tidningar som är regeringslojala, där man menar att deras forskningen inte är önskvärd" – de forskningsämnen som ansågs vara känsliga för regeringen var främst genus, ojämlikhet och integration.

"Inte önskvärd" är ord som ringer vidare i öronen som tinnitus. Det handlar inte om forskningen är korrekt eller inte, för det är den. Det handlar bara om att forskare kommer fram till sanningar som inte passar in i den högerkonservativa berättelsen.