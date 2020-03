Simon Ridell: Hoppsan, Gefle IF tänkte den förbjudna tanken högt – klokt att de ändrade sig

Det var en och annan som satte eftermiddagskaffet i vrångstrupen i tisdags när GD/AB-sporten berättade om Gefle IF:s "nya inställning" att kolla på möjligheten att släppa in publik under lördagens match mot Hudiksvall. Med det hade i så fall GIF gått... eller förlåt, tokspurtat mot strömmen – tidigare har de spelat inför tomma läktare både hemma mot Valbo och borta mot Brage men på tisdagen var de alltså inne på spåret att välkomna tillbaka publiken till Gavlevallen.

Det var häpnadsväckande under en period där allting annat gått åt motsatt håll och blivit mer och mer nedstängt. Gefle IF:s ordförande Malin Rogström kan inte ha räknat med något annat än att nyheten skulle bli omdiskuterad på fler plan än det lokala. På onsdagen kom de sedan fram till att de inte kommer kunna undvika köbildningar vid toaletterna eller i exempelvis trapphus. Förnuft = fångat. Tack.

Tanken GIF tänkte är inte odramatisk i nuläget men vi kan vara säkra på att varenda fotbollsförening i Sverige tänkt den och bollat den runt ett bord under ett möte. Särskilt föreningar på GIF:s nivå som kan vara säkra på att det inte kommer över 500 personer till en träningsmatch och som dessutom har en arena som är ordentligt överdimensionerad och därmed öppnar upp för möjligheten att sprida ut besökarna.

Till skillnad från andra lät inte GIF den tanken stanna på skissbordet utan den bollades vidare, en stenhård "kompispass" via pressen rakt på offentlighetens solarplexus. Andnöd följde – oj, de sa den förbjudna tanken högt!

Reaktionerna lät inte vänta på sig och mest uppmärksamhet väckte kanske Mittmedias opinionschef Anders Rönmark med tweeten "Och till alla er där ute som tänkte "jag tror nog att folk förstår vilka signaler Folkhälsomyndigheten vill skicka", let Gefle IF be your answer".

Och visst, vill man kan man se GIF:s skissande på möjligheten att ha publik som ett misslyckande för Folkhälsomyndigheten, de har absolut behövt jobba med sin kommunikation och den har också blivit gradvis bättre. Samtidigt låg inte problemet hos Folkhälsomyndigheten i det här fallet, utan hos GIF som kom närmare ett felbeslut än de flesta andra. Det "lutade" till och med åt publik där ett tag.

500-gränsen är inte där för att olika arrangörer ska initiera komplicerade strategier och skissa på manövrar för att på något sätt få in 100, 200, 300 eller snudd på 500 personer på sina evenemang. Om du finner dig själv i ett läge där du måste tejpa varannan stol med varningstejp, ropa ut i högtalarna att inte använda toaletten om du inte verkligen måste och noggrant kontrollera att ingen rebelliskt lagd person har bildat en kö någonstans – då är det tyvärr ett evenemang som inte ska ha någon publik i nuläget.

Även om det finns vissa förutsättningar på Gavlevallen var det inte läge att bevisa att det går. GIF gjorde klokt i att inte försöka.

Många klubbar och föreningar arbetar med så kallade "stödbiljetter". Det vill säga att anhängarna till klubben swishar en summa trots att de inte går på träningsmatchen för att stötta i det tuffa ekonomiska läget. Det är att föredra.