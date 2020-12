Simon Ridell: Jag gick in i väggen bara av att läsa om en dag i Anders Wallenstens liv

Det är faktarutan i DN-artikeln och det som står under rubriken "En typisk dag" som gjort rundor i sociala medier. En typisk dag i Anders Wallenstens liv får nämligen människor att kippa efter andan. Jag gick in i väggen bara av att läsa om det. Har följer en liten genomgång med mina reaktioner:

"Går upp 06.45. Får iväg barnen."

Det är första meningen. Tidigt absolut, men sådant är väl familjefarslivet såklart. Så långt inga konstigheter.

"Cyklar 15 kilometer till jobbet."

Jäklar! Hurtbulle! Good for you!

"Står och går under möten."

Okej, här någonstans börjar jag bli lite stressad av att läsa om en typisk Wallenstensk dag. SÄTT DIG NER, ANDERS! Kan du inte bara vara still en sekund?

Ställer han sig på toalettstolen och gör squats medan han skiter också?

"Det är viktigt att ha social tid när man pratar om något annat än bara jobb. Det är också hälsa."

Detta säger Anders Wallensten angående att han lunchar med sina kollegor. Detta är något vanliga människor bara gör och inte reflekterar så mycket över. Men Wallensten gör det alltså helt utstuderat för att tillskansa sig "hälsa", den jäkla roboten.

"Cyklar hem."

Ja, det lär han förstås göra om han nu cyklade dit.

"Kör ett träningspass eller paddlar kajak om det finns tid."

Jag känner hur panikångesten smyger sig på.

"...annars någon form av rörelseträning medan maten är i ugnen."

Okej, nu bryter panikångesten ut på riktigt. MATEN ÄR I UGNEN - GO, GO, GO! Herre. Gud.

Hänger cykelnyckeln på en krok i taket vid en "chin up bar" så han måste dra sig upp för att nå den?

Så många frågor – så många svar jag inte vill höra.

DN-faktarutan fortsätter med att han hjälper barnen med läxorna, skjutsar dem till aktiviteter och svarar på sina mejl innan han varvar ner lite innan "sänggående".

Anders Wallensten går inte och lägger sig, han nannar inte kudden utan han kallar det rätt och slätt "sänggående". Det låter mer som att han trycker fitnessrobothjärnan i "stand by" under natten. Är det en laddsladd monterad i väggen ovanför nattygsbordet, så där som elbilar har på garaget?

Nej, är det så här var och en av oss lär göra för att vi ska uppnå folkhälsa då är vi alla körda. Det här är enbart att stressa upp en hel befolkning genom att sätta en standard som är rent omänsklig.

För mig ser det ut som att Anders Wallensten tror han är hälsa på två ben men kommer att cykla, springa och paddla rakt in i den berömda väggen inom kort.

Han borde ha mörkat exakt hur mycket som krävs för att hålla sig i trim och orka leverera coronasiffror på presskonferenser dag ut och dag in. Nu kommer folk ge upp innan de ens provat. Det går inte att mäta sig med en maskin.