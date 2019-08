Simon Ridell: Jag oroar mig för Drottninggatan – Gävles kroppspulsåder blöder

Hildebrands guld, Väskshopen, Seafun, Cotton and Steel-lokalerna och en lokal till bredvid sushihaket Sakura. Listan börjar bli lång. Alla de lokalerna är tomma eller snart tömda.

Vem ska våga flytta in och satsa under perioden som Drottninggatan ska byggas om egentligen? Från och med nu och framtill november 2020 så riskerar Gävles kroppspulsåder att tömmas. Snart kommer de som kommer till Gävle mötas av en öde huvudgata och suget efter att stanna till någon extra dag och konsumera kommer att vara i princip obefintligt under det här kommande kritiska året.

Det är ju precis den känslan som kommunen vill ska skjuta i höjden efter att ombyggnationen är klar. Jäklar vad fint det ska bli! Jäklar vad det ska RYCKA TILL i konsumtionsnerven hos alla besökare och Gävlebor när det är klart! Gävle centrum ska blomstra igen (Om det nu någonsin gjort det tidigare)!

Jag säger egentligen varken bu eller bä om beslutet att bygga om nu. Mer grönska, bättre belysning, markvärme, fler papperskorgar och fler sittplatser – allt det där låter ju kanon såklart. Det kanske kan fungera på lång sikt, det kanske till och med blir succé och ett jättelyft. Men trenden just nu med handlare som flyr är så brutalt tydlig att jag börjar oroa mig om folk verkligen orkar sig tillbaka till Drottninggatan sedan, att ombyggnationen blir dödsstöten, att det inte blir någon återhämtning och att Gävle centrums blod börjar rinna någon annanstans.

Det hela kanske slutar med att Gävle får en väldigt tjusig och fräsch gata där man inte kan göra ett skit. Kanske tar Södra Kungsgatan på allvar över som Gävles paradgata?

Tajmingen på ombyggnationen verkar i vilket fall som helst dålig. Det räcker med en promenad längs gatan nu för att inse det. Det verkar inte som att handlarna har självförtroende och medvind nog att känna att de klarar av byggstängsel och ramper in i butikerna just nu. Jag börjar också undra lite över hur dialogen sett ut med butiksinnehavarna innan det här klubbades igenom.

Bygg om, visst. Men gör det fort som tusan. Det har knappt börjat och Drottninggatan blöder rejält redan.