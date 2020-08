Simon Ridell: Machohandboken kan vi gott kasta överbord

I alla fall en gång om året skickar Svenska Livräddningssällskapet ut ett slagkraftigt pressmeddelande. De har en vinkel på utskicket som får de flesta tidningar att nappa och skriva om säkerheten på sjö och hav. "Fler hundar än män bär flytväst" är den smått oemotståndliga rubriken.

Först blir i alla fall jag en aning förvånad, lite "är det så pass illa alltså?", sedan inser jag att det är klart att det är på det viset – vi män är inte riktigt kloka, det är sedan gammalt. Sedan övergår reaktionen till ett skratt, för jag måste ändå skratta åt hur hopplösa vi är innan jag slutligen inser att det inte alls är särskilt lustigt att människor drunknar. Så där går tankarna.

Det här är extra aktuellt i år, att vi "tvingats" till att semestra inom vårt eget lands gränser har gjort att många tagit klivet och förverkligat båtdrömmen just denna sommar. Det innebär logiskt nog att andelen sjöovana ute på sjön och på havet är ovanligt stor – med en deprimerande följd i statistiken. Svenska Livräddningssällskapet har noterat 23 drunkningsolyckor i Sverige bara i juni i år, att jämföra med 10 stycken drunkningar samma månad 2019. Totalsiffran är 40 hittills och då sitter de fortfarande och räknar på julistatistiken hos SLS, att förra årets 68 drunkningar kommer passeras med råge tar jag nästan för givet.

Bara häromveckan drunknade en 85-årig man i Sandvikens kommun efter att ha varit ute och paddlat kanot själv.

Av de 23 drunkningstillbuden under juni var 16 av de omkomna män, 14 vuxna och 2 pojkar. Det är just därför ett budskap om att fler hundar bär flytväst än män behövs präntas in år efter år, en endaste man som tack vare den rubriken inser sin begränsning och hur löjlig han är som vägrar flytväst är en seger.

Det är farligt att vara man och konstant sträva efter att leva upp till machonormen. Det är i det vi finner svaret på frågan varför det är män som oftast drunknar.

Det den fullkomligt livsfarliga machohandboken säger i det här fallet är att en "riktig man" ska palla att simma till land eller ta sig upp i båten igen om han, mot all förmodan, skulle trilla ner i vattnet. Givetvis med tillägget att scenariot dock är högst osannolikt eftersom en "riktig man" har koll på vad han gör och aldrig skulle klanta sig på det pinsamma viset. Machohandboken säger också att en "riktig man" aldrig tappar i fysisk förmåga trots att det gått många år sedan han var 23 och inte hade hunnit supa bort magrutor och lungkapacitet än. Ölmagen? Den gör väl att man flyter? Eller?

Nej, nej. Hemskt mycket nej. Släpp det här med att jämt behöva känna sig kapabel och obegränsad, släpp den eländiga och smått patetiska stoltheten och ta på dig en ordentlig flytväst.

Är det något som gott kan få sjunka till botten för att sedan bara glömmas bort så är det machohandboken.