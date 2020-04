Simon Ridell: Nu röker John Prine den nio engelska mil långa cigg han fantiserade om

Rent matematiskt är det nästan exakt två månader sedan amerikanske countrylegenden John Prine gjorde sin Sverige-exklusiva spelning i Gävle konserthus. Men det känns som en hel evighet sedan. Då, fredag 7 februari, hade det gått en vecka sedan Sverige fick sitt första bekräftade coronafall och än så länge pratade vi inte så värst mycket om det.

Den kvällen pratade vi istället om en imponerande man som med insikt och humor trollband publiken i konserthuset. Vi pratade om hur han rullades in på scenen i en permobil och om hur många av oss undrade "oj, hur ska det här gå egentligen?" – John Prine var onekligen sliten, det var utan omsvep tydligt att han sjöng på sista refrängen – men det gick hur bra som helst och det blev en kväll att minnas. Kroppen hade tagit stryk men de flinka fingrarna dansade över strängarna, den rappa hjärnan levererade klokheter vi kunde fundera över och fyndigheter vi kunde skratta åt och själen hans utstrålade en värme vi hade kunnat vistas i längre innan vi var tvungna att bege oss ut i februarikylan igen.

Nu efter de två längsta månaderna som många av oss upplevt har vi nåtts av beskedet att John Prine gått ur tiden efter att ha fört en kortare kamp mot det elaka och oförutsägbara coronaviruset. Och egentligen förstod vi väl alla redan för ett par dagar sedan vartåt det lutade när vi fick veta att han smittats – för allt vi hunnit lära oss om viruset har sagt oss att just en människa som John Prine, med underliggande sjukdomar och ansenlig ålder som oroande tyngder i dödens vågskål, löper en överhängande risk att drabbas skoningslöst hårt.

John Prines bortgång blir ännu en påminnelse i raden om varför dagarna numer inte står lika fria att fånga som de gjorde när Gävles konserthus fylldes upp av människor från hela landet som ville se honom uppträda. Så vi tar det än en gång – tvätta händerna, håll avstånd och skydda riskgrupperna, vi vet alla någon vars tråd är skör.

På samma gång är vi nog många som känner någon som är lite som John Prine. Han hade med stor sannolikhet både avrådande läkare och nära och kära som önskade att han inte skulle bege sig ut på världsturné och flyga klotet runt för att underhålla efter hans hälsoproblem som bland annat gjorde att konserten i Gävle sköts upp först.

Vissa måste som få underhålla och trollbinda, annars finns det ingen mening med saker och ting. Andra måste få göra andra saker som gör livet lite lättare. Någonstans där i den insikten bor min tilltro till att den svenska lagomvägen genom coronakrisen är den bästa för människors hälsa i längden.

Jag själv kan inte utge mig för att ha varit en John Prine-konnässör som många andra i Gevaliasalen den kvällen men chansen uppenbarade sig att se en man som betytt mycket för många och jag tog den.

Den sista låten på John Prines sista album heter "When I get to heaven", han spelade den i konserthuset den kvällen och sjöng om vad han skulle göra när han kom till himlen:

"And then I'm gonna get a cocktail: vodka and ginger ale

Yeah, I'm gonna smoke a cigarette that's nine miles long

I'm gonna kiss that pretty girl on the tilt-a-whirl

'Cause this old man is goin' to town"

Han visste att resan till himlen var nära förestående. Kanske blev livets slutraka lite kortare än vad han hade räknat med. Men ciggen han röker där uppe är i alla fall nio engelska mil lång.