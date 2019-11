Simon Ridell: SD behöver knappt försvara sig längre – de har Moderaterna till det

Det hettade till i Gävleborgs regionfullmäktige i Bollnäs förra veckan. Vänsterpartiets Samuel Gonzalez gjorde som många vänsterpartister ofta gör – kallade Sverigedemokraterna för fascister och "det här gamla nazistpartiet". Något som Hela Hälsingland var först med att berätta om (31/10 på sajt).

Inga felaktigheter där – även om det är en intressant diskussion huruvida det är en strategi som uppnår önskad effekt att ropa "fascist" och "nazist" jämt. I vilket fall som helst, ut red Gävlemoderaten Patrik Stenvard till talarstolen för att försvara SD och ropa "håll dig till ämnet!".

"Då kan vi bara konstatera att en helt ny ordning råder i fullmäktigesalen, där man får kränka andra människor på precis vilket sätt man vill utan att ordförande ingriper och man kan vädja till vederbörande att man håller sig till ämnet." röt Patrik Stenvard till.

Stora ord. Ny ordning i regionfullmäktige. Spännande hur hederlig gammal yttrandefrihet plötsligt ska stoppas in i facket för saker som visar på att det finns en "ny ordning" i regionfullmäktige. Hur har det varit där innan? – kan en ju fråga sig i så fall.

Utöver det ovan nämnda och det faktum att Patrik Stenvard försvarar Sverigedemokraternas sköra känsloliv så finns det en detalj till som är problematisk med uttalandet – att Samuel Gonzalez tveklöst höll sig till ämnet. Hans ord föregicks nämligen av att SD:s Richard Carlsson uttryckte en önskan om att stryka en formulering i en ägaranvisning till Almi företagspartner GävleDala som handlade om att arbeta särskilt med att uppmuntra kvinnor och personer med utländsk bakgrund att starta företag.

På vilket sätt höll då inte Gonzalez sig till ämnet när han berättade om SD:s förflutna, om hur de även i nutid och närtid gång efter annan visat vilka de är på riktigt och att just invandrare och kvinnor ofta är måltavlor för partiet. Det är aldrig irrelevant att lyfta fram SD:s historia som är genomsyrad av fientlighet mot just dessa två grupper i en diskussion om regionen ska stryka eller behålla en anvisning om att stötta kvinnor och personer med utländsk bakgrund extra. Det är att diskutera sakfrågan grundligt att lyfta fram den bakomliggande agendan till att SD vill stryka just den lilla detaljen.

Det är viktigt att man hela tiden är på tå och pekar på hur det förhåller sig med SD i både små och stora frågor.

Får Patrik Stenvard som han vill så kan regionfullmäktiges folkvalda inte alls diskutera den här frågan ordentligt. I en rimlig politisk debatt med "högt i tak" är inte ett partis agenda något irrelevant för sakfrågan. Men det är klart, Patrik Stenvard och moderater i största allmänhet, är väldigt motiverade av att delta i städarbetet runt Sverigedemokraterna.

SD kan luta sig tillbaka och behöver knappt försvara sig själva längre, de har ju Moderaterna att förlita sig på när det gäller den biten. Moderaterna är just nu betydligt mer synliga i debatten om SD än SD själva.