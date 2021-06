Simon säger: Får lust att föreslå ett Ica Maxi vid Strömvallen

Jag minns inte att någon klagade på biljettluckebaracken men nu när det finns planer på en annan slags barack där, en dygnet runt-öppen obemannad livsmedelsbutik, då börjar det förstås knorras på debattsidorna.

Som ung grabb tittade jag storögt på planerna om att bygga ut Strömvallen där Gefle IF spelade allsvenskt. Jag tror till och med jag ritade ett förslag på hur det skulle kunna se ut och skickade in till tidningen, jag önskar att jag kunde hitta det någonstans. Jag minns särskilt förslaget med en jättefin träläktare på långsidan mot Gavleån.

Cykelturerna till matcherna på vallen, vid den porlande Gavleån, folkmyllret på stormatcherna mot Stockholmslagen – det är min uppväxt, mitt favoritställe i stan. Nu är jag knappt där längre. Jag har inte vägarna förbi. Not in my backyard-gänget som ville "skydda den kulturhistoriska miljön" den gången tvingade Gefle IF upp till en betongkloss på Sätrahöjden istället. Tillsammans med stränga arenariktlinjer från Svensk Elitfotboll, ska väl sägas.

Tyvärr är gräsplätten för liten för det. Men ett Ica Kvantum kanske? Det får nog plats.

De fick väl som de ville, kulturmiljön runt Strömvallen är död nu. Det händer inget där utöver ett och annat Diggiloo då det blir lite folkmyller, precis som det ska vara runt klassisk idrottsplatsmiljö. Det tycker NIMBY-gänget i Villastan är lagom, annars ska det vara en död transportsträcka där mellan konserthuset och högskolan.

NIMBY- och skydda kulturmiljö-gänget förstörde min favoritplats i stan, de grusade alla anledningar för mig att vistas där, så nu när jag läser om planerna om en obemannad livsmedelsbarack i regi av Coop på platsen så tycker jag gott att de kan ha det.

När jag läser ett debattinlägg från Tomas Attorps och förre stadsarkitekten Gunnar Lidfeldt med nytt gnäll får jag lust att föreslå att de ska smälla upp ett helt Ica Maxi. Tyvärr är gräsplätten för liten för det. Men ett Ica Kvantum kanske? Det får nog plats.

"I dag finns en sådan butik i Sätra invid en bensinstation. Där kanske den passar men inte mitt i ett område som i översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige år 2009, pekas ut som ett kulturhistoriskt stråk." skriver duon.

"Den vita staden" i Sätra, med Sveriges första hyresradhus bland annat, har också kulturhistoriskt värde. Men tja, där passar det tydligen. Det är inte lika fint.

En god poäng har de i och för sig. Det blir ju butik borta vid studentbostäderna på Kungsbäck. Men jag är för Coop-baracken.

För de som gnällde bort mig från Strömvallen förtjänar något fult att vila ögonen på. Det trodde att de räddade en kulturmiljö men de ströp den kultur som ska finnas på platsen. Stormatcher och folkmyller.