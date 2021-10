Simon säger: Förfärligt att bandyklubben blir padelklubb

LÄS MER: Klassisk förening växlar sport – padelbanor på gång i Hamrånge

Det är nämligen så att den att den anrika bandyklubben Hamrångefjärdens IK, med anor från 1928, tvingats inse ett bistert faktum. De kan inte vara en bandyklubb längre. Det går bara inte. Det är nära ett decennium sedan de kunde ha ett A-lag i seriespel, idrottsplatsen är inte utrustad med kylaggregat och vintrarna har varit för milda och alldeles för korta. År efter år utan någon ljusning.

Det är en nyhet som borde ha mötts med förfäran. Bland översvämningar och skogsbränder är det ännu en fingervisning åt att det barkar åt skogen med vårt klimat. Fina bandyföreningar som varit bandyföreningar sedan Per Albin Hansson lanserade begreppet "folkhemmet" kan inte vara det längre. De tvingas bli padelföreningar istället. Jag drar en djup suck.

Någon borde i alla fall ha klickat på den "ledsna smileyn" som reaktion på inlägget i Infoforum Hamrånge men det var idel tummar upp, 118 stycken hittills. Visst, det är väl inte svårt att förstå att det är värt en tumme upp att det bara "blir nånting i alla fall" på idrottsplatsen – att den inte bara blir stående tom och övervuxen.

Jag kan se det hända: Skiftet. Då bandyn bara kan bedrivas i hallar och padeln inte behöver bygga hallar alls.

Att det blir just padelbanor känns extra mycket som ett tecken på den samtid vi lever i. Jag har inte gjort kalkylen men ett kylaggregat hade kanske kostat lika mycket att få dit som padelbanorna, skillnaden är väl den att de tror att padelbanorna kommer bära sig ekonomiskt även när de är på plats.

Det verkar för övrigt alla tro. Jag har många gånger åkt förbi padelbanorna i Ölbo utanför Hedesunda och tänkt att de är det yttersta beviset på att det gått inflation i hajpen kring padeln. I veckan läste jag om att det blir en padelhall i Österfärnebo dessutom. Ska allt detta verkligen bära sig när padelvågen börjat plana ut, när svensken gått vidare till nästa grej – vad det nu än kan vara?

En sak är säker. Det kommer inte att vara bandyn som får ett uppsving igen. Det sätter klimatet effektivt stopp för. Rubriken på artikeln i tidningarna blev "Klassisk förening växlar sport – padelbanor på gång i Hamrånge" – ett rakt konstaterande som absolut har täckning.

Men. Den riktiga nyheten är förstås varför det blir så. Jag kan se det hända: Skiftet. Då bandyn bara kan bedrivas i hallar och padeln inte behöver bygga hallar alls. Året runt-padelspel utomhus! Kul!

Nja va, det jublet borde man sätta i halsen.

Veckans...

... äntligen:

Idag har jag biljett till Brynäs-Rögle på rinken som kallas Monitorn. Jag ser fram emot att gå till fler ställen med biljett i hand eller i mobil. Det är något fruktansvärt efterlängtat.

... lördagstips:

Nya bondfilmen "No time to die" har fått positiva recensioner. "Storfilmen som ska rädda biograferna" sägs det. Vi får väl se om det verkligen är "No time to die" för biosalongerna.