Simon säger: Min lathet övervinner allt i frågan om elsparkarna

Kanske var det just det, elsparkåkarna såg barnsliga ut. Vuxna män och kvinnor åker inte runt på fräsiga "kickbikes", det är det 10-åringar som gör. Sedan har jag också sällat mig till den månghövdade klagokören som förfasat sig över bilder från exempelvis Götgatsbacken i Stockholm där Voi:arna och Lime:arna ligger drösvis som ett plockepinn i uppförstorad skala.

Vi är uppenbarligen inte mogna nog att ta ansvar och hålla staden lite snygg och prydlig. När allt kommer omkring är det de som aldrig växte upp som ställer sig på en Voi och svischar in till stan.

Jag har läst att de till och med ligger nedkastade i vattendrag. Att man i Stockholm fiskar upp massvis. Jag skulle inte nödvändigtvis misstänkliggöra just elsparkåkarna för att kasta scootern i sjön utan snarare medlemmar ur den konstant rabiata cykelmaffian som tappat det helt när en elspark råkat ligga rakt över cykelbanan.

Det är lite roligt att cyklister känner sig så hotade.

Men har ni ens testat att åka? Jag har. Från Midsommarkransen i Stockholm till Vitabergsparken och mitt lata arsle är tyvärr sålt.

Bara häromdagen såg jag en ung kille i Gävle som ramlat på sin elspark. Det var blod, gråt och armen bara hängde. Innan någon skriver något om "varför hjälpte du inte stackarn??" så hade han nog med hjälp redan.

Det går att rada upp en hel massa negativt om elsparkarna, hur lätt som helst. Man kan undra över arbetsvillkoren för de som kutar runt och ställer elsparkarna på laddning och man kan också undra över hur hållbart det är egentligen. Hur länge håller en elspark som nyttjas av 20 olika människor per dygn?

Jag hade börjat gå i tankarna att skaffa en egen. Så nu när jag läser i Arbetarbladet om att Gävle och Sandviken hittills säger nej till elsparkjättarna så blir jag, trots alla ovan nämnda problem, lite besviken. Latheten övervinner allt.

Det får kanske bli en egen elspark ändå. Jag borde sköta laddningen själv och konka upp den för trappor. Någonstans får jag ändå dra en gräns för hur lat jag kan vara.

Veckans...

...oväntat roliga och piggande:

Att ABBA släpper ett helt album. Alla gillar väl ABBA? De som klagar på de nya låtarna "I still have faith in you" och "Don't shut me down" är folk som vill verka lite finare och tuffare än andra. De sitter hemma i hemlighet och har fullt utvecklad gåshud till "Dancing queen". Jag lovar.

...bästa duo:

Jag sitter och skriver efter att ha sett Sveriges herrar besegra Spanien och är uppspelt. Dejan Kulusevski och Alexander Isak. Vilket anfallspar.