Sista eleverna i köket – när restaurangskolan stänger växer vuxenutbildningen: "Möjlighet att starta upp igen"

Ute skiner solen på en klarblå himmel. Lärare och nio av de tolv eleverna i restaurangskolans sista årskull har ändå valt att samlas för att äta sin avslutningspicknick inne i restaurangens matsal.

– Vi brukar inte ha plastlådor och läskburkar på borden, det brukar vara dukat med porslin, säger Gunlis Strand, lärare på restaurangskolan sedan 35 år.

Restaurangskolan har kämpat mot lågt söktryck i flera år. Till slut kom beslutet att lägga ner. I två år har årskullarna lämnat skolan utan att någon ny klass kommit.

– Det har varit skönt på ett sätt när det blivit färre, men ändå sorgligt. Det är jättesorgligt, säger Kristin Löfgren, efter sin picknicklunch.

Mitt emot henne sitter William Lindelöf, som har en teori om varför allt färre sökt programmet.

– Jag tror att det var vanligare förr att man fick hjälpa till att laga mat från att man var liten och fick ett intresse för det. Jag fick börja laga min egen mat när jag var 13, och började vara ensam hemma ibland.

För tio år sen hade restaurangskolan i Sandviken 85 elever per årskull. I år är det tolv elever som går ut som sista klassen i utbildningens 62-åriga historia.

Samtidigt är jobbmarknaden allt hetare – restauranger har börjat höra av sig till lärarna igen efter pandemins käftsmäll mot branschen. Flera elever i den sista årskullen har redan fått jobb, både på restauranger och andra ställen där man lagar mat.

När restaurangskolan lämnar de anrika lokalerna flyttar vuxenutbildningen in. Där är det ett så högt tryck att de fördubblar sin ettåriga restaurangutbildning som är inne på sitt sjätte år. Från nästa termin tar man in en klass på 16 elever som börjar i september och lika många i januari. För att välja vilka som kommer in intervjuas alla som söker utbildningen.

– Det är större intresse bland de äldre. De är motiverade, en del har varit arbetslösa länge och andra kan ha varit i samma bransch för länge, säger Michael Södergren, lärare på Centrum för vuxnas lärande, CVL.

Hans kollegor Andreas Nyberg och Carina Wall har båda gått på restaurangskolan och tycker att det är tråkigt att den måste stänga.

– Det var större intag då, från hela regionen. Sen öppnades restaurangskola i Hälsingland och i Gävle, säger Carina Wall.

– Då var det svårt att komma in på restauranglinjen, säger Andreas Nyberg, som gick ut med gick ut 2002.

Nu får deras utbildning ta över det stora köket i restaurangskolan, och kan lämna det mindre metodköket bakom sig.

– Ambitionen är att växa inom CVL, så får vi se vad framtiden för med sig, säger Andreas Nyberg.

– Anledningen att vi vill vara kvar i lokalerna är för att då används de, och då finns det fortfarande en möjlighet att starta upp en gymnasieutbildning igen. Det vore ett nederlag om man la ner lokalerna, säger Michael Södergren.

– Se bara på barn- och fritidsprogrammet, det lades ner och startade igen, säger Andreas Nyberg.