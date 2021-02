Sjökapten Sågström en av Gävles stora djupvattenseglare – rundade Kap Horn 15 gånger

• Läsartext •

Anders Johan Sågström föddes i Gävle den 31 juli 1835, son till Pehr Sågström och Margaretha Moberg. Fadern arbetade vid P. C. Rettigs Tobaksfabrik i Gävle. Anders var yngst av två syskon.

Två månader före 15-årsdagen mönstrade Anders på Gävlebriggen ”Hebe” som kajutvakt, skepparens allt i allo. Resan gick till New York med järnlast. Hela besättningen mönstrade av i Stockholm första dagarna i januari 1851. På sommaren samma år blev C. E. Söderholm befälhavare på skeppet ”Minnet” som även det redades av Daniel Elfstrand & Co. Tydligen hade Anders skött sig så bra som kajutvakt, att han fick mönstra på som jungman i juli 1851. Fartyget gjorde resor till hamnar i Medelhavet och Svarta havet med trä (bräder och plank). Efter sin andra resa med ”Minnet” mönstrade Anders av i Gävle i april 1854.

Tre månader senare, i juli 1854, gick Anders åter till sjöss som lättmatros på barken ”Thetis”, som gjorde resor till Kapstaden och Batavia (nuvarande Djarkarta). Anders mönstrade av i Stockholm i juli 1855. Nästan ett år stannade Anders i land. Mycket talar för att han under denna tid utbildade sig till styrman.

Sommaren 1856 var Anders styrman på skonerten ”Henrik”. Resan gick via Söderhamn till England, lastad med järn. ”Henrik” återkom till Gävle från Newcastle och Anders mönstrade av i september. I september 1857 gick Anders till sjöss igen. Han mönstrade på briggen ”Eleazar” som styrman, resan var destinerad till Medelhavet. ”Eleazar” fortsatte sedan troligen i trampfart och återkom till Gävle i mitten av september 1859, och Anders mönstrade av.

Den 30 oktober 1859 ingick Anders äktenskap med Margaretha Latitia (Letty) Wallström, syster till C. E. Söderholms hustru. Anders och Söderholm blev därmed svågrar. Som nybliven äkta man stannade han kvar i land och gick navigationsutbildning, troligen vid Navigationsskolan i Gävle. Han avlade första klassens sjökaptensexamen 1860.

Ganska snart efter fullgjord utbildning gick Anders till sjöss igen som styrman på skonerten ”Hoppet”, som han mönstrade av i juni 1864. Året efter blev Anders styrman på det nybyggda barkskeppet ”Hindoo” och gjorde resor till Australien, Kina, Sydamerika och Sydafrika. Under tiden som Anders var på långresor som styrman födde hustrun en son den 16 juli 1870. Han döptes till Johan Edvard. Efter knappt två månader avled pojken och paret fick troligen inga fler barn. Efter cirka åtta år som styrman blev Anders befälhavare på ”Hindoo”. I augusti 1877 var ”Hindoo” tillbaka i Gävle och Anders mönstrade av.

Oklart när på året 1878 som Anders med hustru flyttade in på Västra Islandsgatan 13 (nuvarande Jonny Mattssongården). Konsul John Rettig hade köpt huset på offentlig auktion 1878 och nästan en månad senare övertog familjen Sågström fastigheten för 5 500 kronor.

I juni 1878 utsågs Anders till befälhavare på P. C. Rettigs barkskepp ”Levant”. Resan gick via hamnar i England till Uruguay. I början av april 1879 var ”Levant” på väg till Gävle från Antwerpen. Anders hustru Letty avled den 10 april och begravdes 14 dagar senare. Anders mönstrade av ”Levant” i Gävle den 19 maj. Det var ett tomt hem som mötte Anders på Västra Islandsgatan 13.

Redan den 26 juni 1879 mönstrade Anders på P. C. Rettigs barkskepp ”Chili” som befälhavare. Fartyget, som gick i trampfart (frakterna bestämde nästa destination), angjorde hamnar runt om i världen. De återkom till Gävle vid några tillfällen, men låg i hamn endast någon vecka. I januari 1885 inklarerades ”Chili” i New York efter en resa från Padang på Sumatra. Anders hade träffat en svensk kvinna, Anna Matilda Gustafsson, som med sina föräldrar och syskon utvandrat till Nordamerika 1882. Anna Matilda och Anders ingick äktenskap och vigdes i New York 15 februari 1885. Resan gick nu mot Europa. Troligen var Anna Matilda med ombord. Fartyget inklarerades i Gävle den 16 maj.

Det blev ingen lång tid i Gävle. Proviantering och kanske något underhåll. Den 2 juli 1885 blev ”Chili” utklarerad för resa till Australien via Skutskär. Allt tyder på att Anders hade sin hustru med på resan. 150 dagar efter utresan från Gävle var ”Chili” framme i Adelaide. De sista dagarna i december lämnade ”Chili” Adelaide i barlast för resa till Talcahuano och vidare till Taltal (båda platserna ligger i Chile). I Taltal födde Anna Matilda en dotter den 10 mars 1886. Hon fick namnet Margareta Mathilda. Via Antwerpen kom ”Chili” till Gävle i augusti 1886.

Anders fortsatte sina resor med ”Chili” till Australien, Sydafrika och Sydamerika. Anders hustru och dotter flyttade till Gävle 1890. (Enligt Husförhörsboken skriven i Gävle den 31oktober 1890).

Han lämnade sin kära ”Chili”, som blivit hans andra hem, i Sundsvall den 23 september 1897.

Livet för Anders fortsatte till sjöss, trots att han hade hustru och dotter i Gävle. Vid något tillfälle låg ”Chili” någon vecka i Gävles hamn. Han lämnade sin kära ”Chili”, som blivit hans andra hem, i Sundsvall den 23 september 1897. Därmed var Anders Sågströms sjötid över.

När Anders blev befälhavare på ”Chili” 1879 trodde han nog inte att han skulle vara kvar i 18 år, med undantag av kortare tider när fartyget låg i Gävle. Sannolikt var ”Chili” inte inblandad i några haverier eller incidenter under alla år som Anders förde befälet.

För att anses som ”djupvattenseglare” fordrades att ha seglat med fullriggat skepp eller bark och gjort en resa runt Kap Horn eller Godahoppsudden. Detta uppfyller Anders med råge. Han passerade Kap Horn omkring 15 gånger, och har verkligen gett djupvattenseglarna ett ansikte.

Anders blev senare hamnstyrman i Gävle. På grund av sjukdom lämnade han denna tjänst och familjen flyttade till Stockholm 1901, där Anders avled 12 april 1902.

Källor: Arkiv Digital (sjömanshusen i Gävle och Stockholm, Gävles kyrkböcker), Bland kåkar och gränder på gamla Söder, Digitala svenska tidningar, Drömmar om seglande skepp, Gävles segelfartyg i utrikes fart sedan 1750-talet.

Sven-Olof Nordenberg

