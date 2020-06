Sjukvårdsdirektören om minskade iva-platser: "Vi är förberedda på att öka kapaciteten igen"

Under våren har coronapandemin påverkat samtliga verksamheter i länet. Sjukhusen har varit hårt pressade och länets tre sjukhus i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs har alla ökat sin kapacitet på respektive intensivvårdsavdelning. Men nu till sommaren så sänks kapaciteten igen.

– Under midsommarveckan så kommer det flytande att ändras i kapacitet. Det är en del av en plan som måste sättas till verket då semestrarna startar, berättar hälso- och sjukvårdsdirektören Göran Angergård.

Sjukhuset i Gävle kommer i sommar att ha tolv iva-platser mot de nitton platser man haft sedan man gick upp i ett förstärkningsläge. Hudiksvall kommer nu att ta bort fyra av sina intensivvårdsplatser som man haft under våren. I Bollnäs kommer de i sommar att vara fem platser färre. Totalt försvinner alltså sexton iva-platser i länet under sommaren.

– Vi har lagt vår planering baserat på hur de senaste veckornas statistik kring coronaviruset har sett ut. Sen är det klart lite oroande med tanke på att antalet inlagda på iva har ökat den senaste veckan, säger Göran Angergård.

Om vi ställer minskade platser men ökat antalet iva-intag mot varandra?

– Vi har naturligtvis koll och en plan för hur vi ska göra om vi måste gå upp i kapacitet igen.

Personal som tidningen pratat med vittnar om en stor oro inför sommaren. Många ordinarie personal har semester, antalet intensivvårdsplatser minskar och arbetet är pressat. Men för att kunna ge vårdpersonalen en välbehövlig semester är detta den väg som regionen måste ta.

– Semestern har varit en prioritetsfråga för oss och vi har löst det så att nästan alla kan ha sin semester under sommarmånaderna. Men vi har också viss personal inom just intensivvården som inte kommer ha all semester i sommar utan som kommer behöva vänta med viss semester till i höst, säger Göran Angergård.

Att personalen är orolig förstår Göran Angergård, men han betonar att det finns en välgrundad plan lagd, baserad på den statistik som finns. Likaså att man har beredskap för att snabbt öka kapaciteten igen. Göran Angergård menar också att han själv är orolig.

– Det oroar mig att folk verkar ha glömt bort att det pågår en pandemi. Vi ser folk i de centrala delarna av städerna som lever som vanligt och under studentfiranden så var det inte några säkerhetsavstånd att tala om. Det oroar mig att folk verkar släppa de direktiv som råder, säger han.