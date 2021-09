Skaparbyn stämda av tidigare ordförande – krävs på en kvarts miljon

Kniven mot strupen. Det är the story of their life, Skaparbyn i Hedesunda.

Hela upplägget för kursgården var dödsdömt från början, där är alla överens. De fantastiska Erskine-husen ska gå runt på endast kreativa sommarkurser för barn.

Höga kostnader och låga inkomster har lett till åratal av bittra maktstrider och smutsiga konflikter.

Två tidigare ordförande har fordringar på Skaparbyn. Den som kämpat hårdast för sina pengar är Ingvar von Malmborg, som under några år gjorde utlägg på sammanlagt en kvarts miljon kronor till löpande kostnader, så som el.

På onsdagen träffades Malmborg och företrädare för Skaparbyn i Gävle tingsrätt för en så kallad muntlig förberedelse. Det resulterade i en uppgörelse där Skaparbyn får ytterligare ett halvår på sig att betala summan.

Annars påförs även rättegångskostnader, och Malmborg kommer att gå till Kronofogden, säger han till Arbetarbladet kultur. Det kan leda till att Skaparbyn säljs på exekutiv auktion. Anläggningen kan vara värd 6-7 miljoner enligt tidigare värdering.

Klarar ni att betala om ett halvår?

– Det får vi lov att göra, vi har ju tagit det beslutet. Alternativet är att åter hamna i en försäljningssituation, vilket vi absolut inte vill, säger ordförande Kenneth Arvidsson.

I somras hölls kursverksamhet i fem veckor, i byn som skapades av konstnären Birger Forsberg och Sveriges kanske största arkitekt, Ralph Erskine.

Till skillnad från många år i sträck har verksamheten haft inkomster denna sommar. Enligt uppgift kring 160 000 kronor.

Stiftelsen har flera idéer om hur de ska få in pengar till skulderna. En idé är att bilda aktiebolag, enligt Arvidsson.

Ingvar von Malmborg uppger för Arbetarbladet kultur att uppgörelsen i tinget också innebär att att Stiftelsen Skaparbyn ska gå ut med en pressrelease.

– Där kommer det att stå att vi har gjort upp i godo, plus att vi tackar Ingvar von Malmborg varmt för hans ordförandetid, säger en nöjd Ingvar von Malmborg.