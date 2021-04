Skattepengar betalar Kungsbergets nya cykelleder – får mångmiljonbidrag

Tidningen har tidigare berättat om Kungsbergets satsning på cykelleder, som gett sex nya helårsjobb.

Kostnaden för att anlägga cykelleder och bikepark, på 5,9 miljoner kronor, betalas till största delen av skattepengar. Region Gävleborg ger bidrag på nära 80 procent av kostnaden, upp till 4,6 miljoner kronor.

Totalt åtta cykelleder kommer att finnas efter utbyggnaden.

– Vi är tacksamma för det ger oss styrka att helårsanställa fler. Eftersom det är en sommarsatsning blir det sommarjobb också. Nu blir det också en möjlighet för de yngre, som jobbar på högskolor och kanske till och med gymnasiet, säger Anders Kjällström, vd på Branäsgruppen, som äger anläggningen i Kungsberget.

Fyra av dem med nedfart mot skidanläggningens östra sida: en downhillbana som det är lite att göra på innan den blir klar, en ny rundtur som också blir cykelled, en tur via västbacken och Nintendoland och en via västbacken och nedförsbacken. Nedfarter på anläggningens västra sida går via Kungens kurva och längs ån tillbaka, en från toppen till leden berget runt, en går längs sydbackarna som ansluter till leden berget runt och en cykelled som leder förbi fiskesjöar, från toppen längs sydbackarna.

Satsningen har redan gett sex nya helårsjobb på anläggningen, och enligt ansökan nyanställs fem personer som en del av cykelsatsningen.

Enligt ansökan ska satsningen på cykelturism sommartid ge en kraftig ökning av turismen generellt i Gästrikland. Kungsberget skriver i ansökan att turismen väntas få en omsättningshöjning på 2,1 miljarder kronor under en tioårsperiod när Kungsberget tillsammans med Högbos stigcykling blir ett dragplåster för hela regionen.

– Cykelturim är en ny sak för oss att utveckla, som gör också att vi kan locka fler turister till trakten, säger Anders Kjällström.

Men de första åren räknar man inte med att göra någon vinst på cykelturismen. Investeringarna som behövs är omfattande och avkastningen bedöms vara låg. Det plus bristen på eget kapital har stoppat sommarsatsningen tidigare. Utöver de 5,9 miljoner som cykellederna kommer att kosta kommer Branäsgruppen att investera nästan lika mycket, 5,1 miljoner. Där ingår bland annat 1 miljon kronor till pool och badplatsattraktion, 300 000 kronor till en padelbana och lika mycket till utegym och vandringsled.

Enligt ansökan planerar Kungsberget dessutom att fördubbla antalet bäddar från 2 700 till 5 000 inom de närmaste åren.