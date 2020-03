Skidjubel för Högbo GIF som arrangerar ungdoms-SM 2021 – därför tog man steget: "Vi vill betala tillbaka"

Klubben har under de senaste åren växt ut till att både ha stora framgångar – samt ha en bredd i sin verksamhet.

För mindre än en månad sedan blev ju Louise Lindström juniorvärldsmästare i sprint vid mästerskapet i Tyskland.

Och nu hakar alltså klubben på med att arrangera ett svensk mästerskap.

– Vi har haft tankar på att arrangera en stor ungdomstävling tidigare och har då tittat på det som tidigare hette Ica cup och är för 13–14-åringar. Vi fick inte det – men Svenska skidförbundet uppmanade oss istället att söka ungdoms-SM.

Sagt och gjort.

Och förra veckan kom det officiella beskedet – USM går i Högbo fredag-söndag 5–7 februari 2021 och omfattar åldrarna 15–16 år.

– Vi har väl också visat att vi är en bra arrangör under en rad av år med Bessemerloppet och Högboskidan.

– Vi har ju tagit medalj, antingen individuellt eller i lag i just USM under en rad av år – därför känns det bra att just arrangera USM. Det blir ett sätt att betala tillbaka till övriga Skidsverige.

Tävlingarna kommer att gå på spårområdet vid Högbo bruks skidstadion.

– Vi har diskuterat med Högbo bruk och fått klart att vi kan använda området under den här helgen.

– Det är ju ett stort arrangemang för Sandviken och uppfattas säkert som mycket bra även för Högbo bruk. Senast i Matfors var det runt 300 startande och sedan tillkommer ledare, familjer och supportrar.

Vad väntar nu?

– Vi kommer att sätta allt i organisationen – tävlingsledare, spåransvarig, stadionchef – ja allt.

Kanske inte så lätt just nu, med tanke på coronaviruset?

– Vi hade möte senast förra veckan via skype, men vi hoppas och tror ju att med tanke på den tid som återstår så kommer väl allt förhoppningsvis att återgå till det normala igen.

Senast ett SM i längdåkning arrangerades i Gästrikland var 1997 då just USM gick – i Högbo. Det var då Valbo AIF som var arrangör, men på grund av snöproblem kunde det nya spårområdet på Åbyvallen användas – utan tävlingarna flyttades till Högbo.

FAKTA/Så här tävlas det i USM 2021

Fredag 5 feb: Distanslopp.

Lördag 6 feb: Sprint.

Söndag 7 feb: Stafetter.