Skjuta upp säsongen eller spela utan publik – så här tycker experterna: "Känslokall ishockey är förlamande trist"

Här är frågorna som Marcus Leifby, Uffe Bodin, Petter Rönnqvist, Henrik Leman, Göran Sundberg, Magnus Nyström, Johan Svensson och Peter Kempe fick svara på.

1. Om hockeysäsongen kommer i gång, kan den inledas med att spela utan publik?

2. Tror du att klubbarna i SHL och Hockeyallsvenskan resonerar på samma sätt?

3. Om matcherna spelas utan publik, tror du att det kan skada intresset för hockeyn på sikt?

Marcus Leifby, krönikör hos bland annat Aftonbladet

1. Kan, kan den väl, och det mesta talar väl för att den gör det, både sett till läget i landet just nu, och läget i klubbarnas kassaskrin. Framförallt SHL har gjort sig direkt beroende av tv-pengar och det råder inget tvivel om att de måste försöka komma igång till vilket pris som helst. Tyvärr kommer fansen i andra hand, som de så ofta gör, förutom när det handlar om att ställa upp med insamlingar, då är fansen alltid viktiga. Det ska bli intressant att se vilka klubbar som blir först med att betala tillbaka pengar till årskortsinnehavare, eller är tanken att den summan ska efterskänkas till klubben?

2. Nja, tv-pengarna är betydligt större i SHL jämfört med hockeyallsvenskan, som bara får en spottstyver. Publikintäkterna är viktiga oavsett om snittet ligger på 1 200 eller 4 600, eftersom de utgör en procentuell del av en budget. De stora publiklagen i hockeyallsvenskan, som Björklöven, Modo, Timrå, Västerås, AIK när de går bra, kommer få det förskräckligt svårt om det blir spel utan publik. De satsande storlagen har byggt sina lag med pengar som var tänkt att komma från vändkorsen.

3. Ja, jag tror faktiskt det. För C More, som sänder matcherna, kan det väl knappast bli bättre då de hoppas att det här sätter fart på försäljningen av abonnemang. Över tid tror jag att intresset för den sortens sändningar, ishockey utan publik, långsamt dör ut. Mekanisk, känslokall ishockey är förlamande trist och jag tror att många kommer att vända sporten ryggen om de desperat pressar igång säsongen utan att ge de som verkligen bryr sig – supportrarna – chansen att vara med.

Uffe Bodin, chefredaktör Hockeysverige

1. Jag är inte så säker på att vi har något annat val. I nuläget känns det som det är hockey utan publik eller ingen hockey alls vi har att välja på. Tar man inte med de ekonomiska komplikationerna i beräkningen är det inget svårt val att göra. För så svältfödda på livesport, och framför allt hockey, är vi nu.

2. Jag tror att alla vill komma i gång och spela, men det kanske framför allt är här de ekonomiska klyftorna ligorna emellan gör sig gällande. SHL-klubbarna har över lag bättre ekonomiska marginaler än de allsvenska klubbarna. Det är inte uteslutet att det får konsekvenser för besluten.

3. Nej, då tror jag att det finns en större risk för det om det inte spelas någon hockey alls. Då är risken större att folk börjar hitta annat att lägga pengar, tid och passion på. Är det så illa att det måste spelas hockey utan publik får man se det som en inkörningsperiod till dess att vi kan återgå till det normala igen.

Petter Rönnqvist, expert CMore

1. Tråkigt, tyst och ovärdigt men under rådande omständigheter ingen tvekan. Dels ur ett rent mänskligt plan där varje fiber i kroppen skriker efter hockey hos mig och jag anar väldigt många fans. Tar vi dessutom på kamrerglasögonen riskeras CMore-pengarna minska rejält om säsongen tvingas minska antalet omgångar och det är nog något alla klubbar vill undvika initialt.

2. I stort sätt, ja, men finns ju lite skillnad. För SHL är pengarna från CMore större procentuellt sett av intäkterna och därav ett lite större behov att dra igång säsongen snarast även utan publik. Allsvenska lagen kan nog tänkas spara lite rese- och logipengar och köra lite färre matcher med fina fullsatta rivalmöten.

3. Hahaha. Jag var ju med och spelade när hockey med publik skadade intresset så jag tror inte några omgångar utan publik skadar intresset i det långa loppet. Visst kommer det gnällas och debatteras enormt men det är nog det minst sämsta alternativet vi har just nu.

Johan "MrMadhawk" Svensson, bloggare, Expressen/Kvällsposten

1. Kommer igång, det gör den. Men om det blir med publik, det är väl omöjligt att svara på. Men med tanke på att antalet IVA-patienter går ner kraftigt på sjukhusen nu, och det är det viktiga, att vården klarar av det, så vill jag tänka positivt att vi snart kommer till ett läge där vården är så pass lite belastad, att man kan hitta någon öppning för att släppa på publik igen när det är höst. Förhoppningsvis är detta i september.

2. Jag är rätt säker på att man inte gör det. SHL är nog mer villiga att köra igång utan publik, då tv-avtalet är mer förmånligt. Men båda ligorna har nog utgångspunkt att man vill komma igång på ett eller annat sätt. Helst med publik då, så klart.

3. Det finns ju en viss risk att fler upptäcker bekvämligheten i soffan. Men jag tror det kan få effekten att folk bara vill rusa in på arenorna också, så fort det släpps efter. Så, som svarar på frågan. Nej, inte om det inte sker över lång tid.

Henrik Leman, redaktör webbsajten rakapuckar.com

1. Absolut. Till och med troligt – i alla fall om det blir spel redan i september. Jag skrev i förra veckan en text om hur SHL, tillsammans med övriga toppligor i Europa, gör allt för att slippa spela utan publik, man har fått IIHF att skjuta fram VM 2021 med två veckor (21/5), man lobbar nu för att slippa de här Euro Hockey Tour-matcherna, allt för att kunna starta så sent som mitt i november och spela långt in i maj. Men vem vet om november räcker för att få ha publik på läktarna – och vad säger C More som pungar ut 35-40 miljoner per SHL-klubb? TV-bolaget är största skälet till att i alla fall SHL kan komma att starta publikfritt. ”Kan” komma … Att diskutera saker under coronapandemin är som att ge sig ut på okänd is utan att veta om den håller – man gissar sig fram.

2. Rent ”smittomässigt” har ju HA och SHL att förhålla sig till samma regler från folkhälsomyndigheten och regeringen vad gäller publika sammankomster, men jag kan absolut se HA gå en egen väg, fatta ett självständigt beslut (”Vi kör/Vi väntar”) snarare än bara göra som SHL.

3. Nej. Den risken ser jag inte alls. Möjligt att jag är ”naiv” som valfri svensk politiker av i dag, men … nej. Hockeyn har en lång, stark historia. Dragningskraften försvagas inte så snabbt.

Göran Sundberg, hockeyreporter TT

1. Ja, den risken är överhängande.

2. Nej, tv-pengarna styr. För SHL är det nog ett måste att börja enligt plan medan HA-lagen är mer beroende av publikintäkter och nog kanske väljer att avvakta en tid.

3. Om det blir långvarigt finns risken, men i ett första skede är det nog allvarligare för intresset om det inte spelas någon hockey alls.

Magnus Nyström, hockeykrönikör, Expressen

1. Hockeysäsongen kommer med största sannolikhet inledas utan publik, eller med ett väldigt begränsat antal åskådare. Men ligorna har inget annat val. Det är den världen vi lever i nu.

2. Det hoppas jag. Men svensk hockey har länge haft en förbluffande förmåga att dansa i otakt. Så det går säkert att hitta något sätt att bråka mellan ligorna också.

3. Matcher utan publik är förstås inte så kul. Men hockeyn borde överleva detta. Sen kan man lugnt konstatera att svensk hockey hade för bråttom i våras. Med facit i hand borde Modo och Björklöven flyttats upp. SHL hade haft 16 lag och tre som åkte ur efter kommande säsong. Då hade tv-matcherna definitivt lockat ännu mer.