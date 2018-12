Trots varningar om tät jultrafik – julfrid i Tönnebro: "Märks att folk vill komma fram säkert"

Vid rastplatsen, som årligen besöks av cirka 1,3 miljon personer, väljer många trafikanter att göra ett stopp för en kort bensträckare, tanka upp bilen eller få i sig en liten matbit på vägen till och från julfirandet.

Läs också: Intensiv trafikdag på E4 – långa köer norr om Gävle

Här gör många också ett vägval på sin resa upp mot fjällen, antingen via väg 83 över Bollnäs eller en fortsatt rutt längs E4 upp till Hudiksvall. En skillnad på dryga två mil, eller två minuter omvandlat i tid, för de som ska passera Ljusdal på vägen upp mot fjällriket.

Vägskälet är också något som gör att trafiken lättar efter Tönnebro.

– Vi ska ta 83:an fram till Järvsö nu. Vi har lyckats hitta en stor gård där vi kan samlas flera familjer. Det är så bra och billigt att vi redan har hyrt den för nästa jul också, säger stockholmaren Jenny Wikstrand under tiden hon och systern Viktoria hjälps åt att fylla spolarvätska.

Dagen före dopparedagen råder det trots alla varningar om trafik och väder något av ett lugn på den stora rastplatsen. Det är tydligt att många julfirare valde att resa redan under lördagen.

– Lördagen var den värsta dagen med långa köer. Det var knappt att vi hann med men det gick åt rätt mycket korv, säger Margareta Bergqvist på OKQ8-butiken.

Men det är inte alla resor som går som planerat. På den nedre delen av parkeringen är bärgaren Anders Åström från Assistancekåren i Söderhamn i full gång med att lasta en personbil.

– Igår fick vi åka på ett par olyckor men idag har det varit ganska lugnt. Det märks att folk vill komma fram säkert. Men man skulle önska att fler trafikanter höll ett bättre avstånd, säger han.

Läs också: Trafikolycka på E4 vid Tönnebro – bil i diket

På Rasta väljer delar av personalen att fira julen på arbetsplatsen. Från början var det tänkt att värdhuset skulle stänga under kvällen men efter stor respons från besökarna togs ett beslut om att hålla öppet dygnet runt för alla trafikanter som har vägarna förbi. Något som inte skett under de senaste 30 årens julaftnar.

– Det var personalen som ville prova så vi kör. Det kanske finns någon som är ensam men vill äta gott eller några som vill ha det lite lugnt och åka ifrån en sväng, säger platschefen Johan Lötberg.

Läs också: Snöväder över Gävleborg – kan komma 10 centimeter

Under lördagen hade de fullt tryck i restaurangen med köer under större delen av dagen. Men 2 000 portioner som det serverades då är ingen siffra som han räknar med under julafton, då handlar det snarare om att bjuda på julstämning.

Från polisen sida arbetar man bland annat med synlighet i jultrafiken. Strax söder om Tönnebro stod en polisbuss parkerad för att dämpa hastigheterna. Något som kan ha gett bra effekt på trafiken.

– Det märks att alla i trafiken har gått ner lite i tempo och lyssnat på de rekommendationer som gått ut. Vi startade i Stockholm och det har varit väldigt lugnt i trafiken hittills, säger Mikael Jonsson på sin resa mot Järvsö för att fira jul.