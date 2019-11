Skogsbruk helt utan hyggen: Markus Steens metod ger bra ekonomi – och skogen står kvar

I förra artikeln handlade det om Peter Noressons kamp mot de kalhyggen som äter sig inpå hans by Källbacka utanför Storvik.

Han vill stoppa avverkningarna helt, vilket går på tvärs mot stora statliga bolaget Sveaskogs väsen. De måste leverera pengar till sin ägare, det vill säga staten, det vill säga oss medborgare.

Men! Det finns en skogsbruksmetod som skulle kunna vara en kompromiss. En metod som på en gång är superenkel och alldeles omöjlig, beroende på vem man frågar.

Det finns flera olika varianter på detta nygamla tankesätt, men i grunden handlar det om att sköta skogen mer på skogens villkor. Att plocka mogna träd, och låta de yngre träden stå. På så sätt finns skogen alltid kvar, och man förstör inte livsmiljöerna för fåglar, ekorrar, insekter, mikroorganismer.... Ägaren får förstås inte ut lika mycket pengar som vid en slutavverkning/kalhuggning. Men enligt förespråkarna lönar det sig minst lika bra över tid. Bland annat för att man slipper kostnaden för markberedning, återplantering, röjning av sly och gallringar.

De hyggesfria metoderna kan ha många namn. Det kan heta plockhuggning, Lübeckmodellen eller blädning.

Det sistnämnda begreppet är nästan en svordom bland en del konservativt skogsfolk av i dag. Ni vet de som säger att en skog måste skötas så som man sköter en veteåker; bort med allt på en gång, plantera nytt i rader, upprepa när tillväxten avtar. I vetets fall ett par månader, i trädens sisådär en mansålder.

Blädning är en uråldrig metod som i grunden går ut på att plocka stora träd och låta mindre plantor fylla igen luckorna med självsådd. Att låta skogen göra som skogen vill, låter det verkligen så dumt? Så gjorde man förstås förr i självhushållningens tidevarv när skogen föreföll oändlig och man gick ut och tog vad man behövde till timringar och ved.

Men varför är blädning då ett skällsord? För att ordet användes för det ohållbara skogsbruk som bedrevs i slutet av 1800-talet och början av förra seklet. Då tog man bara de största träden. Problemet var att när de allra största träden var slut tog man de näst största, och så vidare tills det var bara klena träd kvar.

Det berättar Markus Steen, som är vd på det nystartade företaget Plockhugget, med bas i Småland.

– Vi är alltid noga med att säga att vi inte gör som för hundra år sedan. Vi plockar bland stora träd, men inte alla stora träd. Vissa träd låter vi stå kvar till evigheten.

Han är en av de som hävdar att metoden är lika lönsam som trakthyggesbruket, och lika rationell. Det är liksom ingen gullig museiverksamhet med häst och handsåg, utan företaget kör in i skogen med vanliga skogsmaskiner och gör sina små ingrepp. Istället för att ta ut allt virke på en gång tar man max 25 procent vart tionde år – man tar bara tillväxten och gärna lite mindre. Fördelarna är många. Skogens ekosystem kan återhämta sig och bevaras, och vi som gillar att vara i skogen har våra stigar och svampställen kvar.

Både jag och min fru är jägmästare och har lärt oss den sortens skogsbruk. Men när det hände nära vårt hem, tänkte vi att va faan, måste det vara så här?

Plockhuggets vd Markus Steen har en historia som liknar Hoforsbon Peter Noressons i förra artikeln.

Han älskade skogen bakom sitt hus. Det var ingen urskog, inget märkvärdigt egentligen, men mysigt att gå där med hundarna.

– Men så en dag så brummade det i skogen, och när kvällen kom var allt nere. Både jag och min fru är jägmästare och har lärt oss den sortens skogsbruk. Ingen av oss gillade det egentligen, men det var ’the name of the game’. Men när det hände nära vårt hem, tänkte vi att va faan, måste det vara så här?

På fem års utbildning ingick bara ”en enda obskyr föreläsning” om alternativa metoder.

– Jag visste ju egentligen att det moderna skogsbruket kändes fel, det var bara att lägga om pusslet i huvudet.

Det var 2013, innan FN hade gått ut med att vi är mitt uppe i den sjätte massutrotningen av arter. Sedan dess har han bara blivit stärkt i sin övertygelse.

– Skogen är den artrikaste naturtypen i Sverige. Vi har ett ansvar att hindra massutrotningen i skogen. Varje gång man gör ett hygge måste ekosystemet starta om. Trettio procent av de skogslevande arterna lider, säger Markus Steen.

Han känner luft under vingarna. Företaget fällde sitt första träd nu i höstas, så han vågar ännu inte säga att plockhuggning är en växande trend. Men han märker ett stort intresse bland skogsägarna.

– Det är lätt att hitta skogsägare som gillar idén att plockhugga. Det förvånar mig inte. Många är skogsägare för att de gillar skog. Träden får stå kvar och dessutom med god ekonomi, säger Markus Steen.

Hans företag står i begrepp att etablera sig i Dalarna, och det kontoret kommer att ha även grannlänen som arbetsfält. Det finns alltså alla möjligheter för lokala skogsägare att både skörda skogen och ha den kvar, om de kan tänka sig att sprida ut inkomsterna över flera decennier.

Men varför ser det ut som det gör i skogen om plockhuggning/blädning fungerar?

Helt enkelt för att skogsbranschen är konservativ, enligt de jag har pratat med inför denna artikelserie. Det finns många som rent av tror att det är olagligt att inte sopa ner alla träd på en gång och plantera trädåker. Det bekräftar Brita Asplund på Skogsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för skogen.

Hon tror att förklaringen helt enkelt är att ”alla” som jobbar med skog i dag är skolade in i det skogsbruk som dominerar. ”Alla” skogsägare, maskinförare, virkesköpare och skogskonsulenter är födda in i det system som dominerat i flera generationer.

Brita Asplund arbetar med Skogsstyrelsens rådgivning och information kring hyggesfria metoder. I våras arrangerade hon en inspirationsdag på Högbo bruk, dit det kom ett 80-tal intresserade.

– Min bild är att det finns många markägare som tilltalas av det här. Att man helst inte vill ha hyggen i sin skog. Många skogsägare känner starkt för sin skog, och undersökningar visar att känslan av att äga skog är viktig för många. Med hyggesfritt skogsbruk bevaras skogskänslan hela tiden fast skogen brukas.

Ibland kan jag tappa hoppet om att vända utvecklingen i skogen när man ser hur det ser ut. Det räcker att betrakta en satellitbild av vårt skogslän för att se att det inte längre är vackert. De skogar som Dan Anderson sjöng om, och John Bauer målade, finns inte längre. Landskapet är sönderrivet av kalhyggen. Och det som ser ut som skog på satellitbilderna är mest trädplanteringar.

Föreningen Skydda skogens talesperson Elin Götmark i uttryckte det bra i P1:s Naturmorgon 191116:

– I skogsfrågan är kompromissutrymmet redan ganska intecknat. Säg att du ska dela på en hundralapp med någon som börjar med att själv ta 80 spänn och sen tycker att du är orimlig när du inte vill dela på 20-lappen som är kvar. Och i de flesta skogslandskap är det väldigt mycket mindre än 20 procent som är kvar.

Att spara 20 procent av skogen är rimligt enligt Sveriges naturskyddsorganisationer. Sverige har lovat 17 procent enligt FN-målet Agenda 2030.

I dag avsätter Sverige cirka 5 procent av den produktiva skogsmarken till reservat, och lika mycket i så kallade frivilliga avsättningar – som kan huggas ner i morgon om markägaren ändrar sig.

Det placerar oss på en föga hedrande 99:e plats i den globala ligan över andel skyddad natur, enligt FN.

Du har förmodligen hört att Brasilien går hårt åt sina skogar och skövlar dem på ett oroväckande sätt. De ligger på 33:e plats, långt bättre än Sverige alltså. Detta enligt en debattartikel i DN 180622, undertecknad av företrädare för bland andra Naturskyddsföreningen och Skydda skogen.

Enligt Markus Steen på Plockhugget är det möjligt att återställa vår landsbygd. Även den tristaste granplantering kan skördas bitvis, så att fler träd får chansen, och undan för undan bildas en riktig skog igen.

Det kommer naturligtvis ta tid. Det blir inte färdigt under vår livstid, men det ska alltså gå att återställa markerna till riktiga skogar. Skogar med biologisk mångfald och höga sociala värden, som det kallas när det är mysigt att vara i en skog.

Eftersom vi har demokrati här i riket är en annan värld möjlig. Om vi vill.