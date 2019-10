Skräckfilm från Gävle vinner priser över hela världen: "Inspelad på Alborgen och Mackmyra"

Se trailern till den prisade filmen längst ner i artikeln.

Livet som filmälskande skräckfilmsskapare från Gävle är annars rätt långt i från Kalifornien, och speciellt Hollywood.

Eller, Marko berättar att han är med i ett gäng filmskapare, sprungna i Gävle, som kallar sig Hillewood. De Hille-baserade gävleborna (även om vissa är utflyttade) hjälper varandra när de sjösätter ett nytt filmprojekt.

– Det gäller att hitta folk som kan tänka sig att hjälpa till ideellt, säger Marko Kattilakoski.

Han har producerat skräckfilmer, där han skriver och regisserar, i flera år – och den senaste filmen är hans femte kortfilm.

Filmen heter The music of John Low, och utspelar sig i 30-talets USA.

– Den är engelskspråkig och handlar om en privatdetektiv som får i uppdrag att leta efter en gammal ockult bok, som han ska föra hem till universitetet där den hör hemma, säger Marko.

Han beskriver filmen som en noirskräckfilm som är 33 minuter lång, och som i Sverige inte skulle klassats som en kortfilm. Men internationellt, där reglerna är mer oklara, har den tagits sig in på festival efter festival.

– Den har vunnit nio priser och blivit nominerad elva gånger, så det är jättekul.

Det senaste priset kommer ifrån Kalifornienbaserade festivalen Tabloid witch award, där den vann pris som Best dramatic short film. Filmen har också mottagit priser från andra festivaler i USA och även bland annat Frankrike och Italien.

– Jag har nästan inte koll själv på de här festivalerna, men det är jättekul att filmen tycks uppskattas och går så bra, säger Marko.

The music of John Low är mestadels inspelad i Gävle, men vissa scener har också spelats in i Hälsingland.

– Jag har använt en hel del fordon på Järnvägsmuséet (där han också jobbar, reds. anm.), och även miljöer från bland annat Ahlborgen och Mackmyra, säger Marko.

Även gävlebon Bengt Westin vann pris på Tabloid witch award för Best supporting actor för sin roll i filmen, och även musiken prisades.

– Genom en vän fick jag en specialskriven symfoni som Gävle symfoniorkester spelade in, och den vann pris som Best music soundtrack.

Marko har visserligen fått en del bidrag från Region Gävleborg, men för att klara av kostnaderna har alla i filmen arbetat gratis.

– Och alla övriga kostnader utöver det har jag tagit ur egen ficka, säger han.

Han beskriver filmen som hans största framgång och hoppas att han i framtiden kan fortsätta att sätta skräck i tittarna.

– Jag vill vidare. Jag håller på med olika grejer, och då speciellt en långfilm, som jag tror kan bli någonting väldigt bra. Det är väl målet, att göra en långfilm.

Anledningen att han fascineras av skräckfilmer är att han dras till det mörka.

– Det är ett sätt att bearbeta egna grejer. Speciellt den senaste filmen är väldigt personlig. Jag har plockat mycket ur mitt eget liv, ur min inre resa, och de demoner jag själv slåss emot.